Realme 9 Pro et 9 Pro+ : les smartphones abordables seront lancés en février 2022 en France

Realme s’apprête à lancer sa nouvelle série Realme 9 en France qui comprend plusieurs smartphones assez abordables, dont notamment les Realme 9 Pro et Realme 9 Pro+.

D’après les informations du leaker Mukul Sharma, qui vient également de dévoiler que les Xiaomi 12 et 12 Pro n’arriveraient en Europe au mois de février ou mars, les nouveaux Realme 9 Pro et 9 Pro+ seront lancés ici au mois de février 2022. Ceux-ci succèderont directement aux smartphones de la série 8 que nous avions pu tester, les Realme 8 et Realme 8 Pro.

Les Realme 9 Pro et Realme 9 Pro+ auraient été certifiés en Europe sous les numéros de modèle RMX3472 et RMX3393, et tout indique qu’ils seraient commercialisés ici dès le mois prochain. Les smartphones arriveraient alors un peu plus tôt que leurs prédécesseurs, puisque le Realme 8 Pro n’était lui arrivé qu’à la fin du mois de mars 2021.

Que sait-on des caractéristiques techniques des smartphones ?

Selon Mukul Sharma, les deux smartphones Realme 9 Pro et 9 Pro+ seront compatibles 5G. Il s’agit donc d’une amélioration significative par rapport au Realme 8 Pro de 2021, puisque celui-ci n’était compatible que 4G. Les smartphones devraient donc être propulsés par des puces MediaTek tels que les Dimensity 810 ou le Dimensity 920.

De plus, d’après les fuites précédentes, le Realme 9 Pro+ devrait être alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 65 W. Le Realme 8 Pro n’offrait lui qu’une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 50 W, mais un chargeur de 65 W était inclus dans la boîte.

Enfin, côté photo, les smartphones pourraient utiliser une configuration à trois ou quatre capteurs, avec un capteur principal de 50 MP ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 13 MP. La partie selfie serait assurée par un capteur de 16 MP, comme c’était déjà le cas sur la génération précédente. On retrouverait aussi à l’avant un écran AMOLED, mais on ne sait pour l’instant pas s’il prendra en charge un taux de rafraichissement élevé.

Quoi qu’il en soit, nous devrions bientôt en savoir davantage à leur sujet si leur sortie est effectivement prévue pour le mois prochain en France. En attendant, Realme devrait lever le voile sur son smartphone haut de gamme de 2022, le Realme GT 2 Pro, dès demain, mardi 4 janvier 2022.

Source : 91mobiles