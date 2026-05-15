IA : pourquoi une startup veut mettre des puces Nvidia dans les lampadaires

Une startup anglaise a une idée originale pour limiter l'impact environnemental des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Elle repose sur l'utilisation du mobilier urbain et de l'énergie solaire.

Chaque fois que vous formulez une requête auprès de ChatGPT et consorts, cela consomme de l'énergie. Plus généralement, on sait déjà que la consommation énergétique de l'intelligence artificielle atteint des sommets alarmants, avec un impact réel sur l'environnement. Vu la tendance actuelle, on estime qu'elle ne fera qu'augmenter. C'est pourquoi certaines entreprises se demandent comment redresser la barre. En plus des idées comme celle de construire des centre de données dans l'espace, on en trouve des plus terre à terre.

La startup anglaise Conflow Power Group Limited (CPG) se dit que l'on pourrait utiliser les infrastructures existantes en les transformant en appareils intelligents. En l’occurrence les milliers de lampadaires présents dans nos rues. Appelés iLamps, ceux de CPG cachent une puce Nvidia à 2 000 dollars et des batteries se chargeant à l'aide d'un panneau solaire intégré au poteau. Ils n'oublient pas de fournir de la lumière aussi.

Les futurs lampadaires dissimuleront peut-être une puce Nvidia dédiée à l'IA

Selon Edward Fitzpatrick, dirigeant de CPG, un réseau suffisamment développé d'iLamps pourrait offrir la même puissance de calcul qu'un centre de données, sans consommer d'énergie provenant du réseau électrique. Pour éviter que des personnes mal intentionnées volent les puces des lampadaires, celles-ci seraient conçues pour s'autodétruire en cas de reta. Certains experts pensent toutefois que les iLamps ne pourront pas remplacer les plus gros centres de données, seulement les assister pour alléger la consommation énergétique finale.

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Notez que cette vision de CPG est à long terme. Dans l'immédiat, la firme a signé un contrat avec l'État de Katsina en Afrique, au nord du Nigeria, pour l'installation de 50 000 iLamps. Ils seront équipés de caméras de surveillance IA alimentées par le Soleil. “L'Afrique est notre cible principale, car il y a beaucoup de soleil […] ; les règles et réglementations y sont plus souples, et ils veulent que nous installions les lampadaires dans les rues“, résume Fitzpatrick.

Source : BBC