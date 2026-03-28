Rachat de SFR : le prix des abonnements mobile et internet pourrait grimper jusqu’à 25 %

Le retour à trois opérateurs télécoms en France, consécutif du futur rachat de SFR, pourrait entraîner une forte hausse du prix des abonnements.

Le rachat de SFR n'est plus qu'une question de temps. Un seul scénario se dessine : l'acquisition de ses activités et de ses clients par ses concurrents actuels, Orange, Free et Bouygues Telecom. La France opérerait alors un retour à trois opérateurs majeurs. La disparition d'un acteur aussi important dans un marché qui en compte peu va sans doute avoir des conséquences sur les prix pratiqués par les survivants, comme l'arrivée de Free avait permis de tirer les tarifs des forfaits et abonnements vers le bas.

“Sur les quinze dernières années, les fusions télécoms ont été associées à des hausses de prix de l’ordre de +5 % à +25 %, selon les cas en Europe”, confie un économiste spécialisé dans l'industrie des télécoms à La Tribune. Le média a aussi interrogé Etienne Chantrel, expert en économie de la concurrence, qui explique que des facteurs autres que le simple nombre d'acteurs sont à prendre en compte, tels que les potentiels risques accrus de collusion, les freins pour de nouveaux entrants sur le marché ou encore si les clients peuvent disposer d'un pouvoir de négociation sur les prix.

Plusieurs scénarios possibles pour d'éventuelles hausses de prix suite au rachat de SFR

Du côté des opérateurs, on assure que l'absorption de SFR ne causera pas d'augmentation de prix. Ils font savoir que le gain de clients, les économies d'échelle sur les infrastructures et la mise en commun des ressources (passant sans doute par des licenciements) suffiront à rentabiliser les investissements du rachat. Mais le discours est toujours le même lors des négociations. Les acquéreurs cherchent à rassurer à la fois les consommateurs et les autorités de régulation, mais tiennent rarement parole par la suite.

Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, a déclaré à La Tribune que Free enrichit ses forfaits aux mêmes tarifs depuis bien longtemps et que l'entreprise continuera de tenir cette promesse. Cette déclaration vaut surtout sur le mobile, on a constaté des changements de politique tarifaire réguliers sur les offres d'internet fixe de Free.

En Espagne, la fusion entre les géants Orange et MasMovil n'a pas entraîné de hausse de prix des abonnements, le marché passant de 5 à 4 acteurs. Mais on manque encore de recul, et cela ne garantit pas que la situation ne sera pas différente en France.