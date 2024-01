Le DLSS et le FSR se sont trouvé un concurrent redoutable et bien moins cher

Si vous jouez sur PC, vous avez très probablement entendu parler du DLSS de Nvidia, ou du FSR d’AMD. En revanche, il n’est pas certain que votre carte graphique soit compatible avec ces technologies, puisqu’il faut posséder un modèle relativement récent pour en profiter. Si tel est votre cas, nous avons trouvé une solution de secours qui fera parfaitement l’affaire. Cerise sur le gâteau : elle ne coûte presque rien.

Difficile de nier la révolution qu’a été le DLSS à son arrivée dans le monde du gaming PC. Cette technologie d’upscaling, qui a beaucoup changé avec le temps en s’améliorant sans cesse, a permis à de nombreux joueurs ne possédant pas une carte graphique dernier cri d’obtenir des performances en jeu bien supérieures à ce qu’ils auraient pu espérer autrement. Forcément, la concurrence n’a pas tardé à lui emboîter le pas, AMD avec son FSR, puis Intel avec son Xe Super Sampling.

Bien que révolutionnaire, ces technologies ont plusieurs défauts de taille. Pour commencer, il est nécessaire de posséder une carte graphique compatible, soit relativement récente, ce qui n’est pas le cas de la majorité des joueurs actuels. De plus, il faut également un jeu compatible pour pouvoir en profiter. Si cette liste s’allonge de jour en jour, elle n’est pas encore exhaustive. Mais un nouveau challenger pourrait bien tout chambouler. Son nom : Lossless Scaling.

Pas de DLSS ni de FSR ? Pas de problème

En apparence, Lossless Scaling a tout pour plaire. Disponible en version 2.5.0, il propose désormais sa propre solution d’uspcaling, baptisée LFSFG. Son principal atout en séduira déjà plus d’un : le LFSG est universel. Peu importe le modèle de votre carte graphique ou son ancienneté, ainsi que le jeu que vous souhaitez lancer, vous pourrez faire tourner le programme et générer des images en jeu, augmentant ainsi votre taux de FPS.

Autre argument, et pas des moindres : le programme ne coûte que 6,89 € et est disponible directement sur Steam. Alors que les cartes graphiques récentes dépassent allégrement le millier d’euros, il s’agit d’une alternative plus que respectable si vous n’avez pas les moyens de craquer pour une RTX 4000 ou une RX 7000. Attention, tout n’est pas rose, certaines restrictions seront à respecter. Toutefois, il va être difficile de faire mieux pour bénéficier d’une technologie similaire au DLSS et au FSR à moindre coût.

Comment augmenter son taux de FPS en jeu sans DLSS ou FSR

Le seul véritable souci de Lossless Scaling est qu’il est encore peu connu du grand public, et donc assez difficile à trouver. Problème résolu : nous allons vous expliquer comment vous pouvez l’installer sur votre PC et profiter dès maintenant d’une expérience de jeu améliorée grâce à ce programme. Suivez le guide :

Cliquez sur ce lien pour trouver la page du programme Achetez Lossless Scaling depuis la page Steam Lancez l’installation une fois le téléchargement terminé

Maintenant que vous êtes en possession de Lossless, il ne vous reste plus qu’à l’activer en jeu. Si tous les titres et cartes graphiques sont compatibles avec la technologie, il faut toutefois respecter quelques conditions pour que cette dernière fonctionne correctement. Les voici :

Dans les paramètres graphiques du jeu, sélectionnez au choix l’option Plein écran sans bordure ou Fenêtré Configurez une limite de FPS. Il faut que celle-ci soit équivalente à la moitié du taux de rafraîchissement de votre moniteur. Par exemple, si celui-ci peut afficher un maximum de 120 FPS, configurez la limite en jeu à 60 FPS. Ouvrez Loss Scaling. Dans Scaling Factor, sélectionnez Auto Dans Scaling Type, sélectionnez Off Pour terminer, cliquez sur le bouton Scale

Notez que le Lossless Scaling n’est malheureusement pas compatible avec les moniteurs VRR pour le moment. Vous ne pourrez donc pas profiter d’un taux de FPS adaptatif ce qui, au vu des bénéfices apportés par le programme, n’est pas vraiment répréhensible.