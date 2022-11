AMD : le FSR 3.0 améliore les performances en jeu, même avec les cartes graphiques Nvidia

Au cours de son événement RDNA 3 « together we advance_gaming » à Las Vegas, AMD a également dévoilé sa technologie FidelityFX Super Resolution 3, ainsi que la nouvelle fonctionnalité HYPR-RX en un seul clic, qui arriveront toutes deux en 2023.

Après avoir lancé FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0 plus tôt cette année, AMD vient d'annoncer FSR 3.0 lors de son événement de lancement RDNA 3, à l’occasion duquel le fabricant avait présenté ses nouvelles cartes graphiques Radeon RX 7900 XT et RX 7900 XTX.

Pour rappel, cette technologie d’AMD veut rivaliser avec le Deep Learning Super Sampling (DLSS) de Nvidia en générant elle-même des images uniques. Le FSR 3.0 est censé combiner la meilleure technologie de super-résolution temporelle et la toute nouvelle technologie Fluid Motion Frame qui offre plus de FPS dans les jeux en augmentant les performances lorsque les jeux sont exécutés avec des paramètres très exigeants. Cette technologie devrait être lancée en 2023 dans divers jeux et applications.

Le FSR 3.0 promet d’améliorer le gaming en 4K

Selon AMD, FSR 3.0 fournira jusqu'à deux fois plus d’images par seconde qu’avec le FSR 2.0, qui semble provenir exclusivement de la technologie Fluid Motion Frames. AMD n'a pas donné de détails sur le fonctionnement de cette technologie, mais la société a confirmé qu'elle utilise une génération d'images similaire à la DLSS 3 récemment publiée par Nvidia.

AMD a montré une démo de Unreal Engine 5 où les FPS sont passés de 60 FPS (FSR 2) à 112 FPS (FSR 3). Le taux d'adoption de FSR est actuellement de plus de 200 jeux et plus de 80 développeurs de jeux soutiennent officiellement cette technologie. La bonne nouvelle, c’est que contrairement au DLSS, la technologie FSR n’est pas exclusive à AMD. Cela veut dire que les cartes graphiques de Nvidia pourront également en profiter, à condition d’être assez puissantes pour supporter les algorithmes requis.

Une autre annonce importante pour AMD était une nouvelle fonctionnalité d'amélioration des performances et de la latence en un clic que la société appelle “HYPR-RX”. Dans des jeux comme Dying Light 2, HYPR-RX permettra d'obtenir jusqu'à 85 % de performances en plus, tout en réduisant la latence à seulement un tiers de ce qu’elle était précédemment.