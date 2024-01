AMD : cette nouvelle technologie de génération d’images augmente vos FPS sur les jeux PC

AMD a lancé une nouvelle fonctionnalité qui peut améliorer les performances de la plupart des jeux sur PC. Appelée AMD Fluid Motion Frames (AFMF), cette fonction est une version de la technologie de génération d'images qu'AMD utilise pour sa FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.

La génération d'images est une technologie qui crée de nouvelles images à partir d'images existantes, doublant ainsi la fréquence d'images du jeu. Cela peut rendre le jeu plus fluide et plus rapide, en particulier sur du matériel bas de gamme. Cependant, la génération d'images réduit également la qualité de l'image, car les images générées ne sont pas aussi nettes ou détaillées que les images originales.

AMD avait donc introduit la génération d'images avec le FSR 3, sa technologie d'upscaling d'images qui rivalise avec le Deep Learning Super Sampling (DLSS) 3 de Nvidia. Le FSR 3 combine la génération de trames avec l'upscaling, qui agrandit l'image à une résolution plus élevée, afin d'offrir un équilibre entre performance et qualité. FSR 3 fonctionne sur une large gamme de GPU, y compris ceux d'AMD, de Nvidia et d'Intel, mais il faut que les développeurs de jeux le prennent en charge. Ce n’est pas le cas pour la nouvelle technologie AFMF.

Vos jeux peuvent directement bénéficier de FPS supplémentaires

AFMF, en revanche, est une version autonome de la génération d'images qui n'inclut pas l'upscaling. L'AFMF fonctionne au niveau du pilote, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire que les développeurs de jeux le prennent en charge. La technologie fonctionne avec presque tous les jeux qui utilisent les API DirectX 11 ou DirectX 12, qui sont les API graphiques les plus courantes pour les jeux sur PC, à condition cependant de posséder une carte des séries RX 6000, 7000 et 700M.

AMD affirme que l'AFMF peut augmenter les performances des jeux jusqu'à 97 % à 1080p et 103 % à 1440p, en fonction du jeu et des paramètres. Cependant, l'AFMF réduit également la qualité de l'image, car les images générées ne sont pas aussi détaillées que les images originales. AMD précise que l'AFMF se désactive dynamiquement en cas de mouvement visuel rapide, par exemple lorsque la caméra ou le personnage se déplace rapidement, afin de préserver la qualité de l'image. AMD recommande également d'utiliser une technologie de taux de rafraîchissement variable, telle que FreeSync, pour éviter les déchirements de l’image.

La mauvaise nouvelle, c’est que l'AFMF augmente également la latence, c'est-à-dire le délai entre l'entrée et la sortie. Ce n'est donc probablement pas quelque chose que vous voulez activer dans les compétitions de tir. Pour remédier à cela, AMD indique que les utilisateurs doivent activer Radeon Anti-Lag ou Anti-Lag+, des fonctions qui réduisent la latence, et maintenir le taux de rafraîchissement à 60 FPS ou plus, lors de l'utilisation de l'AFMF. L'AFMF exige également que les jeux soient joués en mode plein écran, et non en mode fenêtré ou sans bordure.

L’AFMF est déjà disponible sur Radeon Adrenalin

L'AFMF est officiellement lancée dans la version 24.1.1 du pilote Radeon Adrenalin, le logiciel qui contrôle les GPU AMD. L'AFMF était auparavant disponible en version bêta pour certains GPU, mais elle est désormais entièrement disponible pour tous les utilisateurs disposant du matériel compatible.

Compte tenu de l’augmentation de la latence, les joueurs compétitifs pourraient bien ne pas vouloir l’utiliser, mais il reste à voir si l’impact sur les performances est significatif. Ce qui est sûr, c’est qu’elle devrait ravir la plupart des joueurs qui privilégient la fluidité à la qualité, et surtout ceux qui disposent d’ordinateurs trop peu puissants pour faire tourner certains jeux PC.

Le dernier pilote GPU d'AMD comprend également la fonction Video Upscaling, qui permet d'améliorer la qualité d'image des vidéos en ligne. Similaire à la technologie RTX Video Super Resolution de Nvidia, elle supporte la plupart des applications DirectX 11 et des navigateurs web comme Microsoft Edge ou Google Chrome. Cependant, vous devrez peut-être activer “Media Foundation for Clear” dans chrome://flags ou edge://flags pour que l’option fonctionne correctement.