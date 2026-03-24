Quelque chose ne tourne plus rond sur les Google Pixel depuis la mise à jour de mars

Les Google Pixel accumulent les mauvaises surprises depuis la mise à jour de mars. Un nouveau bug vient s'ajouter aux problèmes déjà signalés. Cette fois, ce sont les automatisations de localisation qui sont dans le viseur.

Les mises à jour mensuelles des Google Pixel sont censées corriger des failles et améliorer l'expérience utilisateur. Mais celle de mars fait des dégâts. La mise à jour de mars avait déjà cassé l'affichage permanent sur plusieurs modèles, provoquant des gels d'écran sur les Pixel 9 et Pixel 10. Des freezes sur l'écran de verrouillage avaient également été signalés. Pour certains utilisateurs, les problèmes ne s'arrêtent pas là.

Un autre dysfonctionnement commence à faire parler de lui. Les Rules sont la fonction d'automatisation intégrée aux Google Pixel. Elles permettent de déclencher des actions automatiques selon la localisation ou le réseau Wi-Fi connecté. Passer en mode silencieux en arrivant au bureau, réactiver la sonnerie en quittant la maison, désactiver le Bluetooth en sortant de voiture. La fonction est simple à configurer et s'intègre naturellement dans une routine quotidienne. Ces petites automatisations semblent pourtant avoir cessé de fonctionner pour une partie des utilisateurs depuis la mise à jour de mars.

Les automatisations de localisation des Google Pixel ne se déclenchent plus après la mise à jour de mars

Selon les témoignages relayés par Android Authority, des propriétaires de Pixel signalent sur Reddit que leurs Rules ne se déclenchent plus après un déplacement. Les permissions de localisation sont pourtant correctement activées et les automatisations toujours configurées. Le bug touche plusieurs modèles, dont les Pixel 10 Pro et des appareils plus anciens. Certains utilisateurs ont tenté de recréer leurs automatisations depuis zéro. D'autres ont désactivé puis réactivé les permissions de localisation. Aucune de ces manipulations ne semble résoudre le problème de manière fiable. Un seul utilisateur rapporte avoir réglé le bug en supprimant puis en re-ajoutant sa règle.

Google n'a pas encore communiqué sur ce bug. Les signalements restent pour l'instant limités aux forums en ligne, mais leur nombre augmente progressivement. La coïncidence avec la mise à jour de mars reste difficile à ignorer. Les utilisateurs touchés devront sans doute patienter jusqu'à la prochaine mise à niveau mensuelle pour espérer un correctif officiel.