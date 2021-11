Quel PC portable pour booster votre créativité ?

Les créatifs ont besoin d’un ordinateur polyvalent, à la fois performant, fiable et pratique afin d’améliorer leur productivité. De tels appareils, qui répondent à tous les besoins, sont rares sur le marché. Mais ASUS propose plusieurs modèles qui sortent clairement du lot et devraient satisfaire les utilisateurs les plus exigeants.

L’écran, la base pour de la création

Que ce soit pour de la PAO, de la vidéo, ou de la création 3D, disposer d’un écran de qualité est primordial. Des moniteurs spécialisés existent, mais pouvoir travailler sur ses projets depuis un ordinateur portable apporte une praticité et un confort inégalables. ASUS y a pensé et propose dans son catalogue trois modèles de PC portables équipés d’une dalle haut de gamme : les Vivobook Pro 16X OLED, ZenBook Pro Duo OLED et ProArt Studiobook Pro 16 OLED.

Comme leur nom l’indique, ils jouissent tous d’un écran OLED, une technologie qui produit des noirs profonds et des contrastes impossibles à atteindre avec une dalle LCD classique, tout en affichant un temps de réponse presque instantané. Ils bénéficient également d’une colorimétrie très précise et fidèle certifiée Pantone ainsi que la couverture à 100% de l’espace de couleurs DCI-P3. Le ZenBook Pro Duo OLED jouit d’une définition 4K, alors que les Vivobook Pro 16X OLED et ProArt Studiobook Pro 16 OLED proposent du WQUXGA (Wide Quad Ultra Extended Graphics Array), c’est-à-dire un ratio de 3 840 × 2 400 pixels pour écrans plus hauts au format 16:10, mieux adaptés aux tâches de créativité.

Si la précision de la colorimétrie est primordiale dans le cadre de votre travail, le ProArt Studiobook Pro 16 OLED sera certainement la machine qui vous satisfera le plus grâce à sa dalle affichant dans tous les cas un deltaE inférieur à 2, la garantie d’une incroyable précision des couleurs.

La luminosité n’a pas été négligée non plus avec jusqu’à 550 nits de luminance, qui servent entre autres à l’affichage HDR. Car oui, autre bonne nouvelle, les Vivobook Pro 16X OLED, ZenBook Pro Duo OLED et ProArt Studiobook Pro 16 OLED sont compatibles HDR. De petits bijoux qui sont aussi homologués TÜV Rheinland pour la réduction des émissions de lumière bleue afin de protéger la vue, une donnée à prendre en compte pour des ordinateurs sur lesquels on est destiné à passer plusieurs heures consécutives.

Pour des rendus rapides, misez sur la puissance

Dans la création, il est impératif de disposer d’une machine puissante, capable de calculer et d’exporter des rendus 3D ou vidéo sans mettre des heures à s’exécuter. Pour cela, il faut un ordinateur équipé de composants spécialement taillés pour ce genre de tâches, et notamment un processeur extrêmement performant. Avec son CPU Intel Core i7-11370H cadencé à 3,3 GHz (jusqu'à 4,8 GHz en mode boost), le Vivobook Pro 16X OLED est taillé pour ce genre de processus gourmand. C’est aussi le cas du ZenBook Pro Duo OLED et de son processeur Intel Core i7 ou i9 de dixième génération selon la configuration choisie, et du ProArt Studiobook Pro 16 OLED, équipé d’un CPU Intel Core i7-11800H de huit cœurs, 24 Mo de cache et une fréquence d'horloge de 4,6 GHz en boost.

Mais cela n’est pas suffisant. Pour les tâches vraiment intensives de création, pas question de ne compter que sur un simple GPU intégré, il faut se tourner vers une carte graphique dédiée. Sur ce point encore, ASUS a vu juste. Car en plus des traditionnels chipsets Intel Iris Xe ou Intel UHD, le constructeur a ajouté une carte graphique NVIDIA de dernière génération pour chacun des modèles précédemment cités : une GeForce RTX 3050 sur le Vivobook Pro 16X OLED, une GeForce RTX 3070 sur le ZenBook Pro Duo OLED et une RTX A3000 (GPU professionnel dédié aux stations de travail mobiles) pour le ProArt Studiobook Pro 16 OLED.

Pour la modélisation et le rendu 3D, on peut s’orienter vers le Vivobook Pro 16X OLED, dont la carte graphique puissante vous offrira des années de tranquillité et de hautes performances. C’est aussi une bonne option pour jouer, il faut bien se détendre après le travail.

Pour du montage vidéo ou de la photo, c’est le processeur qu’il faut regarder en premier lieu. Dans ses configurations les plus avancées, le ZenBook Pro Duo OLED brille avec son CPU Intel i9, mais le ProArt Studiobook Pro 16 OLED se distingue par son Intel i7 haut de gamme de dernière génération. Mais dans tous les cas, ces configurations musclées pourront répondre à tous les besoins que vous soyez un utilisateur chevronné de la suite Adobe ou de la suite Autodesk pour ne citer qu’elles.

Pour le stockage, rapidité et quantité

Un autre élément indispensable sur ce genre de machine est la présence d’un stockage SSD, sans lequel le système et l'ouverture des logiciels seront plus longs, tout comme l’exportation ou le transfert de fichiers. Si vous en êtes encore au HDD, la différence va vous sauter aux yeux. Si vous êtes créatif, vous allez avoir besoin non seulement d’une bonne quantité d'espace, mais aussi d’un standard SSD supportant des débits rapides : tous les SSD ne se valent pas. Les Vivobook Pro 16X OLED, ZenBook Pro Duo OLED et ProArt Studiobook Pro 16 OLED sont tous trois éligibles aux performances d’un M.2 NVMe PCIe 3.0, et l’espace de stockage peut monter à 1 To en natif pour conserver tous ses projets, images et vidéos sur son appareil.

Les petits plus qui font toute la différence

Les Vivobook Pro 16X OLED et ProArt Studiobook Pro 16 OLED embarquent le fameux DialPad d’ASUS, une molette rotative configurable et personnalisable qui procure une utilisation plus intuitive des applications de création de contenu. Le ZenBook Pro Duo OLED intègre pour sa part un ScreenPad Plus, un deuxième écran ultra large très pratique pour le multitâche. Cela permet d’afficher des informations additionnelles ou les réglages d’un logiciel tout en laissant l’écran principal dédié uniquement au contenu.

Le ZenBook Pro Duo OLED est particulièrement recommandé pour les utilisateurs d’AutoCAD, Inventor, GeoMagic ou d’un autre logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO) grâce à ses deux écrans tactiles compatibles avec un stylet, une configuration très pratique pour le dessin.

La molette des Vivobook Pro 16X OLED et ProArt Studiobook Pro 16 OLED est de son côté très efficace sur Premiere et n’importe quel service de montage vidéo en général.

Que ce soit pour la recharge rapide du PC portable ou pour connecter des accessoires et périphériques, la connectique se doit d’être de qualité, sous peine d’être contraint à des limitations d’ordre technique. Le Vivobook Pro 16X OLED offre notamment un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, le ZenBook Pro Duo OLED deux prises Thunderbolt 3 et le ProArt Studiobook Pro 16 OLED un port USB 3.2 Gen 2 Type-C et un Thunderbolt 4. Les deux derniers modèles cités font aussi fort avec un port HDMI 2.1 prenant en charge la 8K à 120 Hz et la 10K à 60 Hz.

Côté logiciel, ces trois modèles viennent avec Windows 11 Pro. Le ZenBook Pro Duo OLED profite en plus d’un abonnement d’un an inclus pour Office 365 Personnel, alors que le ProArt Studiobook Pro 16 OLED se distingue avec un abonnement offert à Adobe Creative Cloud, qui donne accès à Photoshop, Premiere, Lightroom Classic ou encore After Effects.





Cet article a été rédigé en partenariat avec ASUS.