ASUS Vivobook Pro 16X OLED, le nouveau terrain de jeu des créatifs

Avec un écran et une puissance de feu exceptionnels pour répondre aux attentes des professionnels, l’ASUS VivoBook Pro 16X OLED affiche une ergonomie confortable et un design novateur dignes de satisfaire les créatifs les plus exigeants.

Découvrez le Vivobook Pro 16X OLED sur le site d'ASUS

À l’occasion de l’événement de rentrée Create the Uncreated, ASUS a dévoilé un tout nouveau PC portable dédié aux créatifs : le Vivobook Pro 16X OLED (et son petit frère 14X, tout aussi bien équipé, mais dédié à ceux qui veulent voyager très léger). Son écran OLED de dernière génération est un véritable joyau conçu pour satisfaire les professionnels même les plus exigeants. Ajoutons à cela un boîtier au design compact, des performances haut de gamme, une autonomie record, une connectique ultra complète… les arguments ne manquent pas pour vous donner envie de passer au Vivobook Pro d’ASUS.

Un écran OLED d’exception

Atout majeur de ce Vivobook Pro, son écran brillant et lumineux couvrant un spectre colorimétrique très large. Il adopte une diagonale de 16 pouces, offrant une surface d’affichage très confortable au format 16:10 avec une définition WQUXGA (3840px2400p), l’équivalent de la 4K UHD mais adaptée à ce format d’écran un peu plus haut que ce qu’offrent les écrans habituels. Une taille idéale pour les métiers de l’image qui ont besoin d’un écran suffisamment grand pour pouvoir travailler à leur aise. De technologie nanoedge OLED, avec trois bords fins qui font la part belle à l’affichage (pour un ratio de 86%), la dalle bénéficie des dernières technologies, indispensables à tous ceux – photographes, directeurs artistiques ou dessinateurs, par exemple – qui traitent des images au quotidien.

Un rendu des couleurs de grande précision

Capable de reproduire les noirs à la perfection, cette dalle certifiée DisplayHDR 500 True Black bénéficie d’une luminosité exceptionnelle pour de l’OLED, jusqu’à 550 nits. Quel que soit le réglage adopté, même avec une luminosité basse, par exemple, les images restent éclatantes, ultra réalistes avec un niveau de détail élevé. Certifié Pantone, cet écran couvre d’ailleurs 100 % du spectre DCI-P3, le nec plus ultra pour les spécialistes, afin de coller à leurs attentes en termes de précision ainsi que de réalisme et dynamisme des couleurs.

Pour le confort des utilisateurs, la dalle, certifiée TÜV Rheinland, offre une réduction de 70% des émissions de lumière bleue, nocives pour les yeux et susceptibles de perturber le sommeil. Enfin, cet écran OLED est caractérisé par un temps de réponse particulièrement rapide de 0,2 ms (soit 50X moins qu’un écran LDC) pour un affichage extrêmement fluide des objets en mouvement.

Précis et intuitif, le Dialpad champion de la productivité

Version virtuelle de la molette rotative qui équipe physiquement les ProArt Studiobook, le DialPad est une interface intégrée au pavé tactile destinée à faciliter la vie de l’utilisateur. Parce que le travail de ce dernier requiert un maximum de concentration, le DialPad – le premier du genre à être disponible sur un PC – l’aide à se libérer de certaines manipulations, notamment en offrant un accès plus rapide aux réglages de ses outils préférés, présents dans les logiciels de création de contenus Adobe.

Parfaitement intégré à Photoshop, Premiere Pro, Lightroom Classic et After Effects (d’autres applications viendront par la suite), le Dialpad, entièrement personnalisable, s’affiche directement sur l’écran OLED du Vivobook Pro, dès que la partie haute et gauche du pavé tactile où il prend place est manipulée.

Avec ce Dialpad, ASUS offre à l’utilisateur une nouvelle façon de travailler et créer, à la fois intuitive, précise et immersive. Dans Photoshop, il peut changer la taille de son pinceau ou passer d’un calque à l’autre en un clin d’œil ou, dans Lightroom Classic, ajuster facilement les couleurs d’une photo. Cette interface permet aussi de régler la luminosité de l’écran ou encore le volume.

Découvrez le Vivobook Pro 16X OLED sur le site d'ASUS

Des performances de haut vol pour venir à bout des projets les plus complexes

Grâce à son puissant processeur Intel H Series de 11e génération et à sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050, le Vivobook pro aide le créatif à finaliser ses projets de façon confortable et dans le respect des délais. Malgré le format fin de ce PC portable, quelle que soit la tâche à réaliser ou même le jeu lancé pour un moment de détente, rien ne lui résiste. Parce qu’un tel déferlement de performances peut facilement faire chauffer un boîtier, ASUS a trouvé la solution avec un système de refroidissement à double ventilateur qui intègre deux caloducs. De quoi maintenir une température basse en pleine action, avec en renfort la technologie maison IceCool Plus pour maximiser ce refroidissement.

Une connectique hyper complète

Le reste de l’équipement se montre à la hauteur avec une mémoire vive de 16 Go (extensible à 32 Go) et un disque SSD de 1 To M.2 NVMe PCIe 3.0. La connectique est pour sa part complète, avec de nombreuses entrées/sorties pour répondre aux besoins quotidiens (HDMI, ports USB Type-A, USB-C Thunderbolt™ 4, etc.). Rechargement rapide, connexion à des moniteurs 4K externes, transferts de données à haute vitesse… le constructeur n’a rien laissé au hasard, même le lecteur de carte microSD répond présent. En matière de connectivité, le Wi-Fi 6 est de la partie, accompagné de technologies conçues par ASUS pour optimiser les temps de chargement ou sélectionner automatiquement le meilleur réseau sans-fil.

Enfin, le constructeur a intégré une batterie de 96 Wh à son Vivobook Pro afin d’offrir aux professionnels la garantie d’une autonomie suffisante lorsqu’ils travaillent en déplacement, leur simplifiant ainsi la journée.

Moins de 2kg pour un 16 pouces, une performance

Avec son style contemporain aux teintes classiques comme la version Comet Grey ou Cool Silver, le Vivobook Pro 16X OLED cache des éléments de design atypiques qui devraient séduire les créatifs. Le modèle gris présente un revêtement avec effet « tissé » d’une grande douceur et peu sujet aux traces de doigts tandis que le modèle argenté offre une texture en aluminium anodisé plus brute. Le clavier chiclet rétroéclairé se distingue avec une touche échap orange vif et une touche entrée à motifs qui apportent une note d’originalité et ajoute un repère visuel qui améliore encore le confort de frappe.

La compacité de ce Vivobook Pro devrait de son côté faire l’unanimité avec une épaisseur de seulement 1,89 cm et un poids sous la barre des 2 kg, ce qui reste plus que raisonnable pour un PC portable 16 pouces.

ASUS a particulièrement soigné l’aspect de son PC portable, avec un capteur d’empreintes digitales caché dans le bouton de mise en route, une webcam qu’il est possible de désactiver manuellement, grâce à un cache, pour une meilleure protection de la vie privée et un grand pavé tactile sous le clavier, au revêtement lisse. Rien n’a été laissé au hasard pour séduire les amateurs de beau design. Pour couronner le tout, une souris optique filaire et un sac de transport sont offerts pour tout achat du Vivobook Pro 16X OLED.

Découvrez le Vivobook Pro 16X OLED sur le site d'ASUS

Principales caractéristiques

ASUS Vivobook Pro 16X OLED Affichage 16 pouces OLED 4K (3840 x 2400 pixels) Certifications Pantone, 100% DCI-P3, TÜV Rheinland, VESA DisplayHDR True Black 500 Processeur Intel Core i7-11370H 3.3 GHz Carte graphique Chipset Intel Iris Xe et carte graphique NVIDIA GeForce RTX 30 Stockage et RAM SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 de 1 To et 16 Go de LPDDR4 intégrés Réseau Wi-Fi 6(802.11ax) et Bluetooth 5.0 (Dual band) Connectique 2 x USB 3.2 dont 1 Type-C, 2x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 1.4, lecteur de cartes Micro SD Sécurité Lecteur d'empreintes intégré à la touche de mise sous tension Poids

Cet article a été réalisé en partenariat avec Asus.