ProArt Studiobook Pro 16 OLED, la créativité sans limite

Avec sa gamme ProArt, ASUS s’adresse aux créatifs et aux professionnels qui ont besoin de matériel ultra performant avec des fonctionnalités haut de gamme pour améliorer leur productivité et faire passer leurs créations à un niveau supérieur. Le PC portable ProArt Studiobook Pro 16 OLED en est l’un des meilleurs représentants dans cette catégorie.

Découvrez le ProArt Studiobook Pro 16 OLED sur le site d'ASUS

Maintes fois primé et unanimement plébiscité par les professionnels, le ProArt Studiobook Pro 16 OLED affiche des caractéristiques hors norme. En premier lieu, un écran OLED WQUXGA avec un rendu des couleurs et une qualité d’image incroyables, mais aussi des composants qui lui permettent d’afficher des performances adaptées à tous les logiciels mêmes les plus gourmands (la suite Adobe notamment, déjà installée). Ajoutons à cela la présence du DialPad qui permet d’optimiser toutes ses tâches, un design élégant et une résistance à toute épreuve, le ProArt d’ASUS possède tous les arguments pour convaincre les créatifs les plus exigeants.

Un fabuleux écran OLED WQUXGA

La principale attraction de cet ordinateur portable est sa dalle de 16 pouces, un bon compromis comparé aux standards habituels, qui permet au constructeur de proposer un ratio intéressant de 16:10, plus adapté que le traditionnel 16:9 pour la création de contenus. L’écran du PC portable repose sur la technologie OLED, pour des contrastes inégalables, des noirs profonds, un temps de réponse presque nul (0,2 ms) et une richesse des couleurs (plus d’1 milliard, avec couverture à 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3).

Sa définition WQUXGA (3840 x 2400 pixels), l’équivalent de la 4K pour les écrans au ratio 16:10 plus hauts que la plupart des écrans LCD de PC portables, et sa certification Pantone, qui lui garantit une reproduction précise et fidèle des couleurs, en font le compagnon de route idéal des graphistes, des designers et des artistes. Il dispose d’une luminosité pouvant atteindre les 550 nits et d’un filtre de réduction de 70% de la lumière bleue émise.

L’écran est habilement intégré dans le beau châssis de l’appareil, occupant 85% de la surface avant grâce aux fines bordures, supérieures et latérales, qui l’entourent. De quoi renforcer l’immersion et améliorer le confort oculaire de l’utilisateur qui va rester des heures à travailler sur son ordinateur.

ASUS a aussi eu l’excellente idée d’intégrer en plus du pavé tactile le DialPad, une molette rotative permettant d’utiliser plus intuitivement et avec plus d’efficacité les applications de création de contenu. De plus, le logiciel ProArt Hub Creator fourni avec la machine permet de personnaliser les commandes du DialPad pour l'adapter au mieux à ses besoins et aux programmes utilisés. Une fonctionnalité qui fait encore une fois sortir du lot le ProArt Studiobook Pro 16 OLED.

Découvrez le ProArt Studiobook Pro 16 OLED sur le site d'ASUS

Des performances premium

Pour de la conception 3D, de l’édition vidéo ou de la retouche photo avancée, il faut bien entendu des composants de la meilleure qualité. Équipé d’un processeur Intel Core i7-11800H de huit cœurs, avec 24 Mo de cache et une fréquence d'horloge jusqu’à 4,6 GHz en mode boost, le ProArt Studiobook Pro 16 OLED est une machine qui aligne d’incroyables performances.

La partie graphique n’est pas en reste avec l’intégration d’un GPU NVIDIA RTX A3000, une carte graphique mobile basée sur l’architecture Ampere et embarquant 6 Go de mémoire GDDR6, destinée à des besoins professionnels. Un matériel qui permet d’atteindre jusqu'à 1560 MHz à 105 W avec boost.

Le tout est associé à un stockage SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 de 1 To pour ne plus avoir à se soucier d’un manque d’espace disponible, et dont les performances permettent de fluidifier le système, d’accélérer le chargement des logiciels et des applications ainsi que de profiter d’un transfert de fichier rapide. Les 64 Go de mémoire RAM DDR4 seront plus que suffisants pour gérer plusieurs tâches gourmandes en ressources à la fois et bénéficier d’un multitâche performant.

Une configuration technique haut de gamme qui offrira une expérience optimisée sur les logiciels de la suite Adobe, qui sont disponibles de base et sans surcoût sur l’ordinateur via un abonnement inclus à Adobe Creative Cloud : Photoshop, Premiere, Lightroom Classic, After Effects…

Une connectique complète

Autre bonne nouvelle, le ProArt Studiobook Pro 16 OLED ne néglige pas non plus la connectique. Son port HDMI 2.1 supporte une qualité d’image jusqu'à 8K à 120 Hz et 10K à 60 Hz. Il est important pour les créateurs de contenu de se mettre à la page avec les derniers standards, ce modèle de PC portable pro ne faillit pas à la tâche.

On retrouve en plus un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A, une prise Thunderbolt 4, un jack 3.5 mm pour l’audio, et un port RJ45 Gigabit Ethernet pour la connexion internet câblée. Point à ne pas négliger pour les créatifs, le fameux lecteur de carte de stockage, ici SD Express 7.0, prenant en charge des débits jusqu’à 985 MB/s.

Vous n’aurez pas à craindre de transporter le portable d’ASUS, certifié résistant et durable selon les normes militaires MIL-STD 810H. Il ne risque pas non plus de surchauffer grâce à la solution thermique de refroidissement ASUS IceCool Pro.

Avec ses technologies innovantes et ses fonctionnalités exclusives, le ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED a tapé dans l'œil des experts du secteur, qui l’ont récompensé pour les évolutions qu’il apporte au marché des PC portables pour professionnels. L’appareil a remporté un iF Design Award 2021, un Good Design Award 2021, un Red Dot Product Design Award 2021 ainsi qu’un Computex d&i award 2021. Un plébiscite parmi les salons et les cérémonies parmi les plus respectés du monde.

Découvrez le ProArt Studiobook Pro 16 OLED sur le site d'ASUS

Cet article a été rédigé en partenariat avec ASUS.