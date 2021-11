ASUS ZenBook Pro Duo OLED, donnez plus de place à votre créativité

Véritable machine du futur, le ZenBook Pro Duo OLED offre aux créatifs un équipement de dernière génération. D’une précision époustouflante, son superbe écran OLED est assisté du ScreenPad Plus, un écran secondaire idéal pour booster imagination et productivité.

Premier ordinateur portable du marché à offrir deux écrans, le ZenBook Pro Duo OLED d’ASUS est de retour en 2021, toujours plus puissant et équipé de technologies dernier cri. Cet appareil hors du commun cible les professionnels de l’image qui attendent une configuration solide et des fonctions capables de booster leur productivité et leur créativité, y compris lors de leurs déplacements.

Si cette machine offre toutes les garanties en termes d’affichage pour coller aux attentes des créatifs les plus exigeants, ASUS a aussi équipé cette nouvelle édition de caractéristiques innovantes pour qu’ils gagnent en efficacité et en rapidité dans leur quotidien. Un double écran tactile somptueux, beaucoup de puissance, un équipement de premier ordre, des fonctions originales, le tout dans un format compact et léger… ce ZenBook Pro Duo OLED va vous impressionner !

Plongeon au cœur d’un écran qui sublime l’image

L’écran principal de ce ZenBook Pro Duo OLED a bénéficié des meilleurs composants et a fait l’objet d’une conception impeccable pour séduire tous ceux qui ont besoin de travailler sur des images au rendu irréprochable. D’une diagonale de 15,6 pouces, la dalle 4K s’appuie sur les technologies OLED, HDR et NanoEdge pour immerger l’utilisateur dans une image aux couleurs éclatantes et au contraste quasi absolu, grâce aux fines et discrètes bordures d’écran.

Pour gagner sa place chez les professionnels de l’image, l’écran de ce ZenBook Pro Duo OLED bénéficie d’ailleurs de ce qui se fait de mieux sur le marché, en couvrant 100 % des couleurs définies dans l’espace DCI-P3. Ce large éventail de nuances apporte des images saisissantes de réalisme. Une qualité encore renforcée par le choix de la technologie OLED reconnue pour afficher un haut niveau de détails et une vaste gamme de couleurs en toutes circonstances.

Des couleurs d’une précision et d’une fidélité remarquables

L’écran peut atteindre sur ce ZenBook jusqu’à 550 nits, mais les photos affichent un dynamisme et une netteté impeccables quel que soit le niveau de luminosité défini. C’est notamment dû à sa capacité à reproduire parfaitement les noirs. Cet écran hérite d’ailleurs de la certification VESA DisplayHDR True Black 600.

De belles couleurs ne peuvent toutefois à elles seules répondre aux besoins des graphistes, l’écran est donc également certifié Pantone, gage d’une précision professionnelle en la matière. Les amateurs de fidélité seront également comblés puisque le Delta-E de la dalle a été mesuré à moins de 2. Les couleurs perçues sont d’une précision absolue, ce qui fait de ce PC portable un champion de la création de contenus.

Temps de réponse et lumière bleue : rien que pour vos yeux

ASUS a également soigné le confort visuel des utilisateurs en offrant à l’écran de ce ZenBook un temps de réponse de seulement 0,2 ms, soit 50 fois plus rapide que sur un écran de technologie LCD pour remplacer une couleur par une autre. Un vrai record ! En résultent des mouvements plus clairs qui s’affichent de façon extrêmement fluide.

Le constructeur n’a pas non plus oublié les méfaits de la lumière bleue sur les yeux. La dalle OLED d’ASUS bénéficie donc d’une réduction de 70 % concernant l’émission de cette longueur d’onde lumineuse, nocive pour les rétines et susceptible de perturber le sommeil. Elle a reçu pour cela les certifications TÜV Rheinland et SGS.

Un deuxième écran pour une surface d’affichage géante

S’il y a bien un équipement qui distingue le ZenBook Pro Duo de ses concurrents, c’est son ScreenPad Plus, un deuxième écran 4K qui occupe toute la largeur du PC portable dans un espace situé entre le clavier et la dalle OLED de 15,6 pouces. Tactile lui aussi, il vient créer un angle de 144,5 degrés avec l’écran principal en se surélevant automatiquement. Le confort visuel de l’utilisateur s’en trouve accru, tandis qu’il bénéficie d’une surface d’affichage immense, avec des images qui peuvent occuper l’intégralité des deux parties réunies (fonction ViewMax).

Il aurait été dommage de ne pas exploiter pleinement une telle surface. Grâce au logiciel ScreenXpert 2 d’ASUS, tous les outils sont mis à la disposition de l’utilisateur pour que le multitâche prenne une nouvelle dimension et tire parti du double affichage. Avec cet espace supplémentaire, vous pouvez travailler avec plusieurs fenêtres ouvertes en même temps et même lancer jusqu’à 6 applications d’une seule pression de doigt grâce à la fonction Task group.

Le ScreenPad Plus booste aussi la création de contenus

Les échanges entre les deux écrans se font de façon intuitive : d’un seul geste, on peut faire glisser ses applications (ou leurs barres d'outils) directement dans le ScreenPad Plus afin de libérer de la place sur l'écran principal. Mieux, avec la nouvelle fonction Control Panel, il devient possible d’utiliser un logiciel Adobe affiché sur l’écran principal et de le contrôler de façon précise et intuitive depuis le ScreenPad Plus. Modifier la taille d’un pinceau dans Photoshop ne prend qu’un instant et la personnalisation du Control Panel permet de sélectionner les fonctions les plus utilisées pour un gain de temps.

Le ZenBook Pro Duo OLED est par ailleurs compatible avec l’utilisation d’un stylet. Le ScreenPad Plus, lorsqu’il est en position inclinée, devient une zone idéale pour de la prise de notes ou du dessin.

Un PC portable puissant pour répondre à tous les usages

Le ZenBook Duo Pro OLED est équipé d’un processeur Intel Core i7 ou Core i9 huit cœurs de 10ème génération selon les versions avec 16 Go ou 32 de mémoire vive et une carte NVIDIA GeForce RTX3070 qui offre des performances graphiques de haut vol. De dernière génération et nourrie à l’intelligence artificielle, cette carte supporte notamment le Ray-Tracing en temps réel, pour des rendus de lumière ultra réalistes. Ces composants sont associés à un solide SSD PCIe de 1 To pour ouvrir plus rapidement les applications. De quoi mener à bien n’importe quel projet professionnel à base de photo ou de vidéo, même complexe, ou de jouer pendant une pause détente.

Et parce qu’un PC portable aussi puissant est susceptible de chauffer en pleine action, ASUS s’appuie sur la charnière et l’inclinaison du ScreenPad Plus pour mieux faire circuler l’air. Astucieux ! Ce qui n’empêche pas ce système d’être équipé de deux ventilateurs avec un grand caloduc pour dissiper la chaleur. Equipé d’une connectique riche incluant des ports Thunderbolt 3 et une prise HDMI 2.1, ce ZenBook est compatible Wi-Fi 6.

Design premium et robustesse dans un boîtier compact

Equipé d’un superbe châssis constitué d’un alliage en magnésium et aluminium, le ZenBook Pro Duo OLED affiche une robe bleu céleste très réussie, avec des bords découpés au diamant pour un effet réfléchissant stylé. Son design sophistiqué et son poids léger (2,34 kg) ne l’empêchent pas d’être robuste, il répond d’ailleurs aux normes militaires MIL-STD 810H.

Pour le déverrouillage par reconnaissance faciale, ce PC portable est équipé d’une caméra infrarouge. Enfin, l’appareil promet aussi un son excellent, élaboré par l’équipe audio d’ASUS en collaboration avec Harman Kardon. Le ZenBook Pro Duo OLED d’ASUS est livré avec un étui, un socle, un stylet et un repose-mains.

Principales caractéristiques

ASUS ZenBook Pro Duo OLED Ecran 15,6 pouces OLED 4K tactile (3840 x 2160), 16:9 Ecran secondaire ScreenPad Plus, IPS 4K tactile (3840 x 1100) Certifications Pantone, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 500 (VESA), TÜV Rheinland Processeur Intel Core i9-10980HK 2,4 GHz ou Core i7-10870H 2,2 GHz Carte graphique Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go GDDR6 Stockage et RAM SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 de 1 To et 16 à 32 Go DDR4 intégrés Réseau Wi-Fi 6 (802.11ax) et Bluetooth 5.0 (Dual band) Connectique 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x Thunderbolt, 1 x HDMI 2.1, 1 x DC-in Sécurité Webcam HD avec fonction IR Clavier Chiclet rétroéclairé Poids 2,34 kg

