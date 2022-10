Test Lenovo Thinkbook Plus Gen 3 IAP : ce PC à deux écrans est un sérieux concurrent pour Asus

Nous avons testé le Thinkbook Plus Gen 3 IAP de Lenovo. Derrière ce nom un peu abscons se cache en réalité un PC portable à double écran. Comment ça, deux écrans sur le même PC comme le fait déjà Asus ? Oui, mais à une différence près : la taille et la disposition du second écran diffèrent… Et ça change considérablement la donne en matière d'usage. Explications.

Le secteur des ordinateurs portables à deux écrans est très limité. On y retrouve par exemple les ROG Zephyrus Duo ou les Zenbook Duo, tous deux conçus par Asus qui était, jusqu'ici le seul à se démarquer en proposant des produits innovants. Seulement, un autre acteur souhaite également sa part du gâteau. Lenovo, après nous avoir surpris en présentant les Thinkpad X1 Fold, propose ici un concurrent sérieux aux produits d'Asus : le Thinkbook Plus Gen 3 IAP.

En clair, il s'agit d'une autre vision tout aussi intéressante du laptop à double écran. Flexibilité, productivité maximale et confort d'utilisation sont les maîtres mots du ThinkBook Plus G3 IAP. Dans un format original en 21:10, ce PC portable combinant un Intel Core I7-12700h et 16 ou 32 Go de RAM vous réserve bien des surprises.

Prix et disponibilité

Le ThinkBook Plus Gen 3 est commercialisé au prix de 2103 € hors taxe, soit un peu plus de 2500 € TTC. Ce PC portable sera disponible sur le site de Lenovo fin octobre 2022.

Déballage et tour du propriétaire

Le Thinkbook Plus Gen 3 IAP arrive dans une large boite à l’effigie du produit, dans laquelle on trouve en plus du laptop, un chargeur secteur en deux parties au format plutôt contenu, ainsi qu'un stylet Lenovo E-Color Pen.

Le chargeur se compose d'une partie intégrant le transformateur aux dimensions raisonnables, d'un connecteur USB-C, et d'un cordon compatible PC16 qui viendra se connecter dans le transformateur.

Le Stylet ressemble en tout point à ceux qu'on peut retrouver avec les tablettes graphiques. Une pointe sensible à la pression, deux boutons pour simuler les clics et un bouton au sommet. Certes, il peut s’avérer très accessoire pour certains, et vous comprendrez dans quelques instants pourquoi. En revanche, il est intéressant de voir que Lenovo offre au Thinkbook Plus Gen 3, et ce dès la sortie de boite, une alternative plus confortable aux accessoires de base.

La première chose qui frappe en découvrant le Gen 3 c'est évidemment son format tout en longueur. Les dimensions du produit nous montrent directement que nous ne sommes pas face à un laptop standard. 230,2 mm de profondeur, 17,9 mm d'épaisseur pour pas moins de 410,9 mm de longueur ! Ce format très particulier risque de poser problème à qui souhaite trouver une housse de transport. En parlant de transport justement, l'appareil pèse moins de 2 kg, malgré son format hors norme. Si la solution de protection sera compliquée à trouver, le poids, lui, ne devrait pas constituer pas un problème insurmontable.

Tout de gris anthracite et mat vêtu, le Thinkbook Plus Gen 3 est entièrement conçu en aluminium usiné, renforçant la sensation premium du produit. Le nom de la marque et la mention « Thinkbook », situés sur le capot du laptop, lui confère un effet brillant assez agréable. La tranche gauche du produit offre un port mini-Jack TRRS en 3,5 mm capable d'accueillir un casque-micro, ainsi qu'un port USB-C compatible Thunderbolt 4 pour le transfert de données ou la recharge.

Tous les autres ports sont quant à eux situés à l'arrière de l'appareil. On peut y retrouver, en plus d'un second port USB-C, prenant lui aussi en charge l'alimentation de la batterie, deux ports USB-A 3.2. L'un est en Gen1, comprenez par-là qu'il se coupera lors que vous éteindrez l'appareil. L'autre est en Gen2 : il sera continuellement alimenté, vous permettant même si l'ordinateur est en veille, par exemple, de recharger un appareil externe. Enfin, tout à gauche de cette série de ports se trouve un port HDMI 2.0 en plein format, capable d'afficher de la 4K à 60 images par seconde.

C'est ici que vous comprendrez finalement pourquoi le E-color Pen fourni avec le Thinkbook Plus G3 IAP est accessoire. En effet, l'ensemble de la tranche droite est dénuée de ports pour une excellente raison. Lenovo a discrètement logé dans le châssis un stylet, vous permettant de profiter en toutes situations de l'ensemble des fonctionnalités offertes par le ThinkBook. Un appui dans le coin arrière droit de l'appareil libérera ledit stylet, et vous permettra de le ranger pour vous assurer de toujours l'avoir à disposition.

C'est malin, très malin de la part de Lenovo. Car sur ce modèle, la marque a été obligée de déporter bon nombre de connectiques à l'arrière, rendant donc leur accès un tant soit peu plus agaçant. Mais la raison de ce déport restant cohérente, on ne lui tiendra pas rigueur.

Son

Le dessous de l'appareil n'offre rien de très surprenant. Vous n'y retrouverez qu'un large espace de ventilation, ainsi que deux haut-parleurs signés Harmann/Kardon offrant une qualité audio acceptable pour un ordinateur portable. L'équilibrage global est loin d'être excellent, le son ayant tendance à manquer de basses, tandis que les aigus sont un peu trop présents, rendant l'écoute souvent désagréable à plein volume.

En revanche, nous n'avons pas ressenti de saturation lors de nos tests. Quelques modifications via un égaliseur devraient permettre de tirer pleinement parti de cette solution audio, mais nous ne pouvons que vous conseiller de passer par un casque via la prise mini-jack intégrée, ou par une solution sans fils, via Bluetooth.

Webcam

Le deuxième effet « whaou » intervient à l'ouverture du capot. Le format tout à fait inhabituel de l'appareil ne pourra que vous surprendre. La partie haute de l'ordinateur est composée d'une webcam 1080p et d'un capteur infrarouge pour les visioconférences et le déverrouillage sécurisé via Windows Hello. Cette dernière est également équipée d'un petit cache caméra qui viendra protéger votre vie privée si besoin, et de deux micros pour offrir une voix claire lors des conversations.

Cette webcam est d'ailleurs capable de filmer jusqu'à 30 images/seconde et prend en charge le HDR. Le résultat visuel est agréable et c'est assez rare pour être notifié. En comparaison par exemple, Asus s'évertue à ne mettre que des caméras 720p dont l'image résultante laisse à désirer. Ici l'image est propre, et même à contre-jour. Attention, ne vous attendez pas à une qualité irréprochable, on reste sur un capteur de taille minuscule, mais très largement suffisant pour de la visioconférence.

Écran principal

Sous cet ensemble caméra/micros, le Thinkbook G3 IAP profite d'un immense écran IPS tactile de 17,3 pouces de diagonale, au format tout aussi déconcertant de 21:10, et offrant une résolution « 3K » de 3072 par 1440 pixels. Plus de largeur donc, pour plus d'espace de travail. Ce format peut être très surprenant pour les personnes non initiées, mais relève très vite de l'indispensable lorsqu'il s'agit de travailler en multitâche. En redimensionnant vos fenêtres de part et d'autre, vous pourrez travailler confortablement sur plusieurs applications sans sacrifier la visibilité. La dalle offrira une luminosité maximale de 400 nits, qu'on aurait aimé un peu plus lumineuse et sera capable de se rafraîchir à 120 images/seconde.

Au-delà de son format, très appréciable, la dalle saura se montrer agréable à l'utilisation. Les contrastes sont présents et le rendu des couleurs est vif et précis, merci l'IPS. Le traitement antireflet n'impacte d'ailleurs en rien la lisibilité et limite d'ailleurs la visibilité des traces de doigts. Une excellente chose pour les personnes habituées à utiliser les fonctions tactiles des ordinateurs portables. Il faut le dire, l'expérience de travail sur l'appareil est sans précédent sur un ordinateur portable. Bénéficier d'un écran bien calibré, large de par son format, tactile, et capable d'un fort taux de rafraîchissement de surcroît fait de cet écran l'un des plus polyvalents du marché.

Clavier, trackpad

La partie basse n'est pas en reste, puisqu'on y retrouve un grand clavier rétroéclairé, de type chiclet offrant des touches assez larges pour offrir une frappe confortable. L'espacement entre les touches est correct, permettant de limiter efficacement les fautes de frappe. En son centre et sommet, juste au-dessus de la touche F7 se trouve le bouton d'allumage et d'extinction, capable, lui aussi de biométrie, vous offrant une sécurité secondaire, en plus de la Webcam compatible Windows hello si vous le souhaitez. Le déverrouillage par empreinte digitale y fonctionne d'ailleurs très bien.

En dessous du clavier se trouve un raisonnable pavé tactile, loin d'être le plus grand qu'on ait pu voir ces derniers temps, il offre tout de même assez d'espace pour naviguer sans problèmes.

Second écran

C'est ici qu'on découvre le second écran de ce ThinkBook Plus G3 IAP. Là ou ASUS fait le choix de positionner l'écran secondaire au-dessus du clavier, impactant donc la taille de ce dernier, ainsi que du trackpad, Lenovo a choisi d'élargir l'ordinateur pour venir positionner l'écran à droite du clavier. Un second écran en mode portrait qui se positionne comme un bloc-notes toujours accessible.

D'une diagonale de 8 pouces, cet écran, lui aussi tactile prend tout son sens lorsqu'il est combiné au stylet présenté précédemment.

Si la proposition est forte et très intéressante sur de nombreux points. Il est à parier qu'une certaine catégorie de la population sera mise de côté avec ce produit puisqu'à notre connaissance, aucune version gaucher du Lenovo ThinkBook G3 IAP n'est prévue.

Ce second écran est, en comparaison à l'écran principal, plus modéré. Offrant une résolution de 800 par 1280pixels, il sera moins lumineux, seulement 350 nits, mais bénéficiera également d'une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Néanmoins, il aura l'avantage d'être totalement compatible avec le stylet fourni, mais également de proposer un revêtement anti-traces de doigts très efficace.

Ce second écran n'est pas JUSTE un écran, mais un vrai allier lors de vos sessions de travail. Bien sûr, vous pourrez l'utiliser comme un simple second affichage en mode portrait, très utile par exemple pour y mettre Spotify pour avoir un contrôle rapide de sa musique, ou un site web important que vous devez garder sous les yeux à tout moment. Mais Lenovo y a ajouté une petite barre d'outils très pratique, qui vous permet en quelques clics d'accéder facilement à tout ce qui pourrait vous être utile.

Cette barre d'outils est composée d'un premier bouton qui vous lancera une version simplifiée du menu démarrer. Vous pouvez y épingler les applications les plus essentielles pour y avoir toujours accès du bout des doigts.

La seconde icône est l'un des plus appréciables puisqu'en un simple clic, vous pourrez accéder à un bloc à notes manuscrites. Équipez-vous du stylet et écrivez vos rendez-vous, faites un croquis ou prenez des notes en cours, selon votre utilisation. Très pratique et parfaitement accessible, cette fonctionnalité se révèle rapidement indispensable.

Les deux boutons suivants permettent différentes solutions de recopie d'écran, Le premier l'écran principal sur le secondaire, vous permettant par exemple, d'utiliser le deuxième écran comme tablette graphique, parfait pour les créatifs., le second, à l'inverse, recopiera l'écran secondaire sur l'écran principal, ce qui peut se révéler utile lors d'une visioconférence incluant un partage d'écran pour montrer vos notes aux autres intervenants.

La fonction suivante offerte par cette barre d'outils vient combler efficacement les lacunes du clavier. En effet, vous pourrez via ce bouton accéder à un pavé numérique complet, ainsi qu'à des touches média, pour gérer votre musique, mettre play/pause sur un film, couper votre micro, mais aussi lancer la calculatrice via un raccourci.

Reste le bouton des paramètres de cette barre d'outils, et un dernier, très judicieux, qui vous permet d'un clic de profiter de l’interconnexion grandissante entre les smartphones sous Android et Windows. Utiliser les applis de votre smartphone directement sur votre ordinateur pour répondre à vos messages et appels, partager des fichiers entre les appareils ou utiliser la caméra de votre téléphone comme webcam, ou encore recopier l'écran de votre smartphone sur votre ordinateur, l'assistant mobile de Lenovo offre une solution complète et flexible pour vous permettre d'augmenter au mieux votre productivité.

Si bon nombre des fonctionnalités offertes par ce second écran sont également disponibles sur les ordinateurs Zenbook Duo et Zephyr d' Asus, le placement de l'écran secondaire en mode portrait offre ici une flexibilité supplémentaire de par son accès plus naturel, permettant donc à cet écran de se rendre très rapidement indispensable au quotidien. De plus, la cohérence de la barre d'outils avec les besoins naturels qui se créent via l'intégration de cet écran secondaire vient renforcer la réussite de l'ensemble.

Hardware et performances

Maintenant que nous avons fait un tour approfondi des propositions faites par le ThinkBook Plus G3 IAP, il est temps d'explorer ce qui se passe sous le capot.

La version qui nous a été fournie pour test est équipée d'un processeur Intel de douzième génération, un I7-12700H cadencé à 3,5 GHz, mais capable de monter à 4,7 GHz en mode boost. Ce dernier sera assisté par 16 Go de RAM en DDR5 low profile, elle-même cadencée à 4800mhz. Point négatif, la RAM est ici soudée, empêchant donc toute évolution matérielle si besoin est à ce niveau.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est assurée par un chipset Intel IRIS Xe. Bien qu'au-dessus des performances des précédents Intel HD Graphics, ce dernier n'offre pas des performances de haut vol. Il sera néanmoins possible de faire du traitement d'image ou de la peinture digitale tant que vous n'allez pas trop loin. Vous pourrez également faire un peu de montage vidéo, mais encore une fois, ici, ne vous aventurez pas dans du montage en 4k/60ips sous peine de rapidement atteindre les limites du chipset. C'est dommage, car les fonctionnalités offertes par le second écran offrent des solutions très intéressantes pour les créatifs qui malheureusement sentiront vite les limitations matérielles. On aurait aimé profiter d'une puce graphique dédiée afin de pouvoir pleinement profiter du panel de possibilités offertes par le Thinkbook Plus G3 IAP.

Un streamer, par exemple, aurait pu profiter d'une puce graphique de qualité pour partager ses parties de jeu, tout en affichant son tchat sur l'écran secondaire et en profitant de la webcam 1080p ou de l’interconnexion entre Windows et Android pour utiliser son Smartphone comme caméra, offrant une solution « On-the-Go » redoutablement efficace. On espère donc voir ce format se décliner dans la gamme Legion de Lenovo, dédiée aux joueurs.

Côté stockage, c'est un SSD NVME M.2 de 512Go au format 2280. Cette fois-ci, il sera cependant possible de le changer pour un disque dur allant jusqu'à 1To. C'est ici que le bât blesse. 512Go semble trop peu aujourd'hui aux vues des besoins grandissants que nous pouvons avoir en termes de stockage. Si cette capacité peut se montrer suffisante pour une personne se limitant à de la productivité « standard », limitée à du traitement de texte, tableurs, et un peu de navigation, un créatif par exemple remplira très vite cet espace et se sentira limité par un stockage assez pauvre. Notez qu'aucun port de Carte SD n'est équipé sur cet ordinateur, il faudra donc compter sur une solution de cloud, ou sur un disque externe si vous souhaitez bénéficier de plus d'espace.

Un point sur la connectivité sans fils proposée, le ThinkBook Plus G3 IAP est doté de la compatibilité Wi-fi 6E (802.11 ax) en mimo 2×2 et du Bluetooth 5.1. De quoi prendre en charge l'ensemble de vos accessoires sans fils et de profiter des meilleurs débits Wi-Fi actuels.

Pour finir, l'ensemble est alimenté par une batterie bien en deçà de la norme actuelle. Chose compréhensible quand on voit l'équipement dont ce dernier est doté. C'est seulement 6h30 d'autonomie en utilisation active et jusqu'à 8h30 en lecture vidéo locale. Heureusement, le bloc de charge assez compact se transportera sans trop de problèmes et permettra, en une trentaine de minutes de recharge la batterie de moitié grâce aux 100w délivrés. Un compromis qu'on est prêt à accepter, ou non, au choix de chacun.