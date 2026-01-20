La recherche vocale de Google sur Android change complètement de look

Google commence à transformer l’un des outils les plus anciens d’Android. La recherche vocale, restée inchangée depuis des années, reçoit enfin une mise à jour visuelle. Une nouvelle interface plus moderne et plus interactive fait son apparition.

Google continue de moderniser ses outils sur Android. Ces derniers mois, l’assistant Gemini a gagné en fonctionnalités, notamment la possibilité d’identifier une chanson simplement en la fredonnant. Cette option existait déjà dans l’application Google, mais elle était peu mise en avant. Aujourd’hui, c’est toute l’interface de la recherche vocale qui évolue, avec un affichage repensé pour mieux s’adapter aux usages actuels.

L’interface vocale de l’application Google adopte un tout nouveau design. Elle reste accessible depuis la barre de recherche, que ce soit sur l’écran d’accueil ou dans l’application. Désormais, la présentation est centrée, plus colorée et plus lisible. Les fonctions de recherche classique et d’identification musicale sont regroupées dans un seul espace visuel, plus cohérent et plus fluide.

Google déploie une nouvelle interface vocale avec un look plus coloré et interactif

Dans les versions 17.1 (stable) et 17.2 (bêta) de l’application Google sur Android, une nouvelle interface vocale commence à apparaître. Le logo coloré de Google est désormais centré en haut de l’écran, avec un bouton de retour à gauche et un menu de réglages à droite. Depuis cet espace, on peut configurer la langue utilisée, activer ou non les réponses parlées, ou encore choisir une voix parmi plusieurs options disponibles. L’animation classique est remplacée par un arc multicolore dynamique, inspiré des visuels de Gemini, qui accompagne la transcription vocale en direct.

Le bouton “Rechercher une chanson” devient plus visible et mieux intégré. Il ouvre une interface plein écran qui invite à chanter, fredonner ou jouer un morceau. Les résultats s’affichent après quelques secondes, avec une estimation de correspondance. Un raccourci permet aussi de consulter l’historique des chansons déjà identifiées. L’ensemble de cette nouvelle interface vise à rendre l’usage vocal plus fluide et accessible, que ce soit pour poser une question ou reconnaître un titre en quelques instants.