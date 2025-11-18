iPhone : après l’App Store, Apple se prépare à autoriser les remplaçants à Siri

Du code caché dans la dernière bêta d'iOS semble indiquer que Siri ne sera bientôt plus le seul assistant vocal sur iPhone. Certains utilisateurs pourraient avoir le choix entre plusieurs alternatives, activables d'une simple pression de bouton. Une nouveauté qui sera probablement disponible en Europe.

Apple est bien chamboulé dans ses habitudes depuis quelque temps. Après avoir été contraint par l'Union européenne de laisser tomber le port Lightning pour l'USB-C universel, la firme a ensuite ouvert la porte aux boutiques d'applications tierces sur iPhone. Et ce n'est pas encore fini. Il y a quelques mois, nous apprenions que le constructeur pourrait bientôt ouvrir encore un peu plus son écosystème aux développeurs tierces, cette fois avec Siri.

De nouveau poussé par l'Union européenne, Apple préparerait en effet depuis quelques mois l'arrivée de nouveaux assistants vocaux sur ses iPhone. Mais il aura fallu attendre avant d'en avoir le cœur net. Grâce à du code déniché par nos confrères de MacRumors au sein de la beta 3 d'iOS 26.2, le doute n'est (presque) plus permis. On y retrouve plusieurs mentions d'une “autre application” que l'on pourra invoquer avec le bouton latéral.

Sur le même sujet – Apple passe la première avec un Siri dopé à l’IA et un appareil prêt à révolutionner votre maison

Bientôt de nouveaux assistants vocaux sur iPhone ?

À l'heure actuelle, Siri est appelée en maintenant le bouton latéral appuyé. Or, dans la dernière bêta d'iOS, le code mentionne une “application par défaut du bouton latérale”, laissant entendre que d'autres applications pourront être invoquées grâce à ce dernier. Si le code n'indique pas qu'il s'agira d'assistants vocaux, le contexte couplé à l'utilisation habituelle du bouton ne laisse que peu de place au doute.

Comme le précise MacRumors, cette nouvelle fonctionnalité du bouton latéral ne sera disponible, dans un premier temps, qu'au Japon. La mise à jour répond directement à de nouvelles régulations du pays, obligeant Apple à ouvrir l'accès des fonctions système d'iOS aux développeurs tierces d'ici décembre 2025. Or, l'Union européenne ayant également mis en place une telle mesure, il est très probable que Siri laisse la place à des alternatives sur le Viex continent d'ici quelques mois.

Source : MacRumors