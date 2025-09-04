Votre iPhone n’a pas Apple Intelligence ? Voici comment activer ChatGPT avec Siri quand même

L’intégration de ChatGPT à Siri est réservée aux derniers iPhone compatibles avec Apple Intelligence. Pourtant, il existe une méthode simple pour activer cette fonction même sur des modèles plus anciens. Voici comment en profiter sans changer de téléphone.

Avec les dernières mises à jour d’iOS, Apple renforce la place de l’intelligence artificielle sur ses appareils. Ces nouveautés sont toutefois réservées aux modèles les plus récents comme l’iPhone 15 et l’iPhone 16 Pro. De nombreux utilisateurs se retrouvent ainsi exclus des nouvelles fonctions liées à Siri et ChatGPT, alors même que l’IA devient un argument central dans l’écosystème de la marque à la pomme.

Même sans Apple Intelligence, il reste possible d’utiliser Siri pour interagir avec ChatGPT, à condition que l’iPhone soit compatible avec iOS 18. La première solution passe par l’application officielle d’OpenAI et l’appliation Raccourcis intégrée au système. En configurant une commande vocale comme “Demande à ChatGPT”, Siri peut transmettre la question à l’application, qui renvoie une réponse que l’assistant vocal lit ensuite à voix haute.

Ces deux méthodes permettent d’utiliser ChatGPT avec Siri sans Apple Intelligence

Il existe aussi une méthode plus avancée pour utiliser ChatGPT avec Siri : créer un raccourci personnalisé qui passe par une clé API. Cela demande de se créer un compte sur le site d’OpenAI, de récupérer une clé unique, puis de la coller dans un raccourci spécifique à créer dans l’application Raccourcis.

Ensuite, Siri peut envoyer vos questions directement aux serveurs de ChatGPT, et vous lire la réponse. Cette solution fonctionne sur tous les iPhone avec iOS 18, et offre des réponses plus rapides, personnalisées, et parfois plus fiables. En revanche, elle devient payante après un certain nombre de requêtes : chaque question posée consomme des “unités”, et une utilisation régulière peut représenter quelques euros par mois.

Les utilisateurs équipés d’un iPhone récent peuvent profiter d’un nouveau raccourci intégré dans iOS 26, baptisé “Utiliser un modèle”. Celui-ci permet de choisir directement ChatGPT dans le menu, sans clé API. Tout est traité dans l’environnement Apple, avec les protections de confidentialité promises. Pour les autres, les solutions alternatives restent valables, même si elles nécessitent quelques réglages. Une option utile à garder en tête pour ceux qui cherchent les meilleurs assistants vocaux compatibles avec l’IA.