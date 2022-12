La PS5 et la Xbox Series X sont en stock : il est encore possible d’être livré pour Noël

La PS5 et la Xbox Series X sont toutes les deux en stock. La première est proposée comme souvent en bundle, mais il est possible d'acheter la console Xbox seule et au prix conseillé de 499,99 €.

Il n'est pas encore trop tard si vous souhaitez avoir la PS5 sous le sapin. La console de Sony est disponible en stock chez la Fnac dans son édition God of War Ragnarök. Elle est donc livrée avec le jeu, mais également avec la deuxième manette et le casque sans fil Pulse 3D. Tous les deux sont proposés dans le coloris gris camouflage.

L'ensemble revient à 749,99 €. Vous réalisez donc une économie de 50 € sur ce pack qui devrait en principe coûter 799,99 € en considérant le prix de chacun des produits cités. La PS5 est par ailleurs toujours disponible en stock sur Cdiscount. En pack aussi, mais à partir de 689,99 €. Mais la boutique n'offre plus de garantie de livraison avant Noël, contrairement à la Fnac.

La Xbox Series X en ce qui la concerne est disponible en stock sur Amazon. Elle est proposée nue et au prix conseillé de 499,99 € sans l'obligation de l'associer à d'autres produits.

ACHETER LA PS5 SUR FNAC.COM

ACHETER LA PS5 SUR CDISCOUNT

ACHETER LA XBOX SERIES X SUR AMAZON

La PS5 peut encore vous parvenir avant Noël

En commandant le pack PS5 aujourd'hui sur le site de la Fnac, vous pouvez être livré dès demain, 24 décembre 2022 en choisissant la livraison accélérée. Cette option vous coûtera 7,99 €. Avec la livraison standard qui est gratuite, la console arrivera le 28 décembre si vous l'achetez aujourd'hui.

Quant à la Xbox Series X, vous devrez vous montrer patient puisqu'Amazon propose au mieux une livraison pour le 3 janvier 2023. La console étant disponible rarement en stock et encore moins au prix conseillé, ce délai d'attente ne devrait pas être trop difficile à concéder.

Alors, êtes-vous plutôt PS5 ou Xbox Series X ? Quelle que soit votre préférence, les deux consoles offrent les mêmes caractéristiques. Ray tracing, VRR, SSD NVMe ultra rapide ou encore 4K à 120 fps, vous pourrez profiter des derniers jeux tirant parti des technologies les plus récentes en matière de gaming.

PlayStation 5 au meilleur prix 549€ Voir 549€ Voir 549€ Voir 549€ Voir 549€ Voir 549€ Voir 549€ Voir Plus d'offres PlayStation 5 digitale au meilleur prix 449€ Voir 449€ Voir 449€ Voir 449€ Voir 449€ Voir 449€ Voir 449€ Voir Plus d'offres