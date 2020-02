PS5, Xbox Series X : le coronavirus pourrait retarder leur date de sortie

La sortie de la PS5 et de la Xbox Series X pourrait être retardée à cause de l’épidémie de coronavirus. A en croire une note de Jefferies Group, si les fermetures d’usines se prolongent au-delà d’un mois, Sony comme Microsoft devront revoir leur calendrier. De même que les éditeurs de jeux vidéo.

Sony et Microsoft l’ont annoncé : la PS5 et la Xbox Series X sortiront d’ici la fin de l’année 2020, juste à temps pour les fêtes. Mais la situation en Chine, touchée de plein fouet par l’épidémie de coronavirus – qui a déjà fait près de 1000 morts et infecté plus de 40 000 personnes – pourrait contrarier leurs plans.

Le problème, c’est que l’épidémie force les grands groupes manufacturiers de Chine continentale comme Foxconn à suspendre temporairement leurs lignes de production, ou à fonctionner au ralenti. Or, la PS5 comme la Xbox Series X sont produites en Chine, et ce ralentissement généralisé de la production pourrait donc retarder leur date de sortie ou a minima réduire drastiquement la quantité de consoles disponibles au lancement.

Et il n’y a pas que les consoles…

Cette inquiétude transparait dans une note des analystes de Jefferies Group : « le secteur des jeux vidéo est en train de fabriquer, ou commence à fabriquer, un changement de génération produit qui n’arrive que rarement au bout de plusieurs années, en vue des fêtes de fin d’année 2020 », notent les analystes.

Et de poursuivre : « si les mises à l’arrêt d’usines excèdent près d’un mois, les calendriers de jeux seront décalés. Les nouvelles consoles devraient également souffrir de problèmes d’approvisionnement causée par cette perturbation prolongée, en amont de leur sortie prévue pour l’automne 2020 ».

Autrement dit : les consoles mais aussi leurs jeux devraient souffrir du coronavirus. Bien sûr ce qui est vrai pour les consoles peut surprendre pour les jeux. Mais il faut savoir qu’alors que la plupart des grands titres sont conçus en Amérique du Nord, Europe et Japon, les studios sous-traitent de plus en plus de larges pans de leur création artistique en Chine.

« 30-50% des travaux artistiques dans les jeux occidentaux sont réalisés en Chine », selon les analystes, qui ajoutent que les jeux physiques (cartouches, disques) sont fabriqués à près de 100% en Chine.

Source : Business Insider