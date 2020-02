Le Coronavirus risque de faire chuter la production de smartphones au niveau mondial

Le Coronavirus pourrait avoir des effets négatifs sur la production de smartphones. En Chine, faute de main d’œuvre et de composants, les smartphones pourraient être particulièrement touchés. On annonce déjà une baisse de la production de 5% pour février, due à une pénurie de certains matériaux.

L’épidémie de Coronavirus qui sévit actuellement en Chine, et qui s’étend un peu partout dans le monde, pourrait avoir de lourdes conséquences sur la production d’appareils électroniques. Wuhan, la ville dans laquelle le virus est apparu, compte pas moins de cinq grosses usines qui fabriquent des écrans LCD et OLED. Le phénomène pourrait toucher en premier lieu les écrans de nos moniteurs, TV, mais également ceux de nos smartphones. Selon une entreprise d’information américaine, il pourrait en résulter une hausse vertigineuse des prix, voire une pénurie au niveau mondial.

Selon IHS Markit, une entreprise américaine spécialisée dans l’information économique, les capacités des usines chinoises à produire des écrans LCD et OLED seraient actuellement réduits de 10%. Cttte même capacité pourrait atteindre plus de 20% en février. Certains fournisseurs tiers ayant déjà stoppé toute la production, la Chine pourrait même connaître une pénurie de LCD. « Les Usines sont confrontées à une pénurie de main-d’oeuvre et de composants clés en raison de mandats mis en place afin de limiter la propagation de la contagion », explique David Hsieh, directeur principal de IHS Markit. La Chine est à l’origine de 70% de la production mondiale de smartphones.

Selon le South China Morning Post, qui se base sur des recherches de Strategy Analytics, les principaux fournisseurs chinois de smartphones devraient finalement produire 5 % de smartphones en moins sur l’année 2020. Tous les grands noms chinois de la téléphonie, qu’il s’agisse de Huawei, de Xiaomi, d’Oppo ou de Vivo, pourraient être concernés. Au niveau mondial, les effets du Coronavirus pourraient réduire de 2% la production de smartphones.

Source : IHS Markit