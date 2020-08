PS5, Xbox Series X : Google Assistant serait intégré par défaut sur les deux consoles

Le blog italien Tutto Tech affirme avoir repéré brièvement des références à l’intégration par défaut de Google Assistant sur les consoles next-gen (PS5, Xbox Series X) sur une page développeurs officielle.

Le blog spécialisé italien Tutto Tech affirme capture d’écran à l’appui avoir brièvement repéré hier soir des références à l’intégration native de Google Assistant sur les PS5 et Xbox Series X sur une page développeurs officielle. Un listing intitulé Game Console décrit comme régissant les « interactions avec les jeux » propose plusieurs actions comme « OnOff » qui évoque l’allumage ou l’extinction d’une console.

Google Assistant serait prêt à être intégré par défaut sur Xbox Series X et PS5

On sait que Google doit vient d’intégrer Google Assistant à son service de jeu en streaming Stadia. Or, tant la formulation du nom du dispositif que la présence de l’action « OnOff » ne semblent pas correspondre à la plateforme de Google. Selon Tutto Tech, tout indique que Google travaille à l’intégration native de Google Assistant aux consoles next-gen.

Outre le fait d’éteindre et d’allumer la console via une commande vocale l’intégration de Google Assistant permettrait de choisir des jeux/applications (AppSelector/GameSelector), prendre des captures d’écran voire captures de gameplay (Clip), changer ou donner des informations sur les modes de jeux et options (Modes, Toggles), ou encore changer de volume sonore.

Il semble du coup probable que l’on retrouve cette intégration par défaut sur la Xbox Series X et/ou la PS5 – peut-être à côté d’autres alternatives comme Amazon Alexa. Il n’existe néanmoins à ce stade aucune preuve que Amazon travaille à ce type d’intégration. Comme Microsoft vient de l’annoncer, la Xbox Series X sera lancée dans le courant du mois de novembre.

Lire également : La Xbox Series X met une claque à la PS5 sur les jeux indépendants

Les dernières rumeurs à date évoquent un lancement simultané de la PS5 lors de la même période. Même si à ce stade Sony se cantonne à indiquer la « période des fêtes de fin d’année 2020 » comme fenêtre de lancement. Un prix compris entre 399 € et 499 € est évoqué pour la console de Sony. Microsoft pourrait quant à lui proposer la Xbox Series X un peu moins cher, à 399 €. Des prix qu’il faut bien sûr prendre, à ce stade, comme des rumeurs.