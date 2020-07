PS5 : le prix serait 499 dollars, lancement le 20 novembre

Le prix de la PS5 serait fixé à 499 dollars pour une date de lancement le 14 novembre au Japon et le 20 novembre 2020 dans le reste du monde selon un nouveau rapport. La source ne précise néanmoins pas s’il s’agit du prix de la version standard ou de la Digital Edition.

Tom Henderson, qui nous a habitué à des fuites assez fiables autour de la franchise Call of Duty affirme sur Twitter connaître le prix et la date de sortie de la PS5. Ou plutôt de l’une des PS5 puisqu’il ne précise pas s’il s’agit du modèle avec lecteur de disque Blu Ray ou de la version Digital Edition. Ainsi selon lui, l’une des consoles serait proposée à 499 dollars ou 449 livres sterling (il ne donne pas de prix officieux en euros).

PS5 : le prix des deux variantes serait compris entre 399 $ et 599 $ en fonction des cas

Sony lancerait d’abord la console au Japon le 14 novembre. En France, comme en Europe et le reste du monde, la console serait disponible moins d’une semaine plus tard, le 20 novembre 2020. Si ces chiffres se confirment, cela dessine donc deux scenarios. Soit Tom Henderson parle du prix de la console avec lecteur de disques Blu-Ray : dans ce cas, on parlerait donc de la variante la plus chère.

Le prix de la variante Digital Edition est, lui, attendu entre 50 et 100 dollars moins cher, ce qui donnerait donc une PS5 à 499 $ et une PS5 Digital Edition vendue entre 399 $ et 449 $. Dans le second scénario, on aurait une PS5 dont le prix serait compris entre 549 $ et 599 $. Ce qui ressemble étrangement, au passage, à ce prix « leaké » par Amazon. Il faut néanmoins prendre cette info avec beaucoup de prudence

Notamment parce que Microsoft et Sony entretiennent un haut niveau de concurrence cette année, et que le prix des consoles est souvent subventionné avec des coûts de production très élevés. Le prix de la Xbox Series X pourrait, une fois qu’il sera révélé, encore influencer la politique tarifaire de Sony. Que pensez-vous de cette indication de prix ? Est-elle crédible selon-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires.