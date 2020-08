Xbox Series X : Microsoft confirme que la console sortira en novembre 2020

La fenêtre de la lancement de la Xbox Series X rétrécit. Microsoft annonce que sa nouvelle console de jeu arrivera au mois de novembre 2020, alors qu’il était auparavant question de la période des fêtes de fin d’années. La firme confirme également que la Xbox Series X sera accompagnée de plusieurs milliers de jeux, répartis sur quatre générations de consoles.

Les prochains mois seront particulièrement intenses pour l’équipe Xbox chez Microsoft. Dans un peu plus d’un mois, le 15 septembre prochain, la firme de Redmond lancera xCloud, son service de jeu en streaming. Intégré au Xbox Game Pass Ultimate, xCloud promet une expérience vidéoludique similaire à celle d’une console de jeu de salon à partir d’un smartphone ou d’une tablette Android. Et une période de test grandeur nature a même d’ores et déjà démarré.

Deux mois plus tard, ce sera au tour de la Xbox Series X d’entrer dans l’arène. Même si la date exacte n’a pas encore été dévoilée, Microsoft confirme que le lancement de la console est prévu au mois de novembre. Logiquement, elle sera prête pour Thanksgiving, qui, cette année, aura lieu le 26 novembre et qui est, traditionnellement, particulièrement importante aux États-Unis.

Il ne serait pas impossible que la console sorte l’un des vendredis qui précèdent cette date. Pour rappel, la Xbox One est sortie le vendredi 22 novembre 2013 et la Xbox 360 le vendredi 22 novembre 2005. Une fuite relayée hier dans nos colonnes laissait entendre que la console pourrait sortir le 5 ou le 6 novembre. Et le 6 novembre est justement… un vendredi.

Une centaine de jeux optimisés dès le lancement

Dans le message publié sur portail Xbox annonçant le mois de sortie de la console, Microsoft détaille également la ludothèque que les joueurs pourront attendre à la sortie de la console. Si Halo Infinite ne sera pas de la partie, retardé pour être peaufinée, la firme annonce une cinquantaine de jeux multigénération (comme Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Dirt 5 ou encore Gears Tactics), une quarantaine de jeux de la génération Xbox One optimisés pour Xbox Series X (Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Madden NFL 21, etc.) ainsi que quelques exclusivités (Medium, Scorn, Tetris Effect Connected).

À cela s’ajoute la rétrocompatibilité de la console avec les trois générations précédentes : Xbox, Xbox 360 et Xbox One. Microsoft annonce donc fièrement que ce sont plusieurs milliers de titres qui seront jouables sur la console, mais pas forcément au lancement. Microsoft confirme que cette rétrocompatibilité ne sera pas simplement la possibilité de lancer d’anciens jeux sur la nouvelle console. Des filtres et des optimisations (HDR, 4K, etc.) seront de la partie pour que les jeux soient plus beaux encore que dans votre souvenir.

