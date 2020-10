PS5 vs Xbox Series X : Sony récolte deux fois plus de précommandes aux États-Unis

La PlayStation 5 attire davantage de précommandes que la Xbox Series X. Un sondage mené par l’institut d’étude VGM affirme que 72 % des précommandes de consoles Next-Gen réalisées aux États-Unis concernent la version standard de la PlayStation 5, contre 30 % pour la Xbox Series X. Les versions digitales des consoles sont loin derrière, malgré un prix plus attractif. Et pratiquement la moitié des répondants expliquent qu’ils n’ont pas pu précommander leur console.

Plus tôt semaine, nous avons relayé dans nos colonnes les résultats d’une étude sur la fréquentation des sites officiels des deux familles de console de salon, PlayStation.com et Xbox.com. Il s’avère que le premier rencontre plus de visites que le second, confirmant que la PlayStation 5 semble être plus populaire auprès des joueurs que la Xbox Series X. bien sûr, cet indicateur ne peut prédire si cet intérêt se transformera en vente. Mais c’est de bon augure pour Sony.

Un autre élément vient s’ajouter à cette tendance. VGM, un cabinet d’étude spécialisé sur le secteur du jeu vidéo, a publié les résultats d’une enquête réalisée au mois de septembre auprès de 511 joueurs américains. 40 % d’entre eux pratiquent régulièrement le jeu vidéo, le reste étant répartis équitablement entre les hardcore gamers et joueurs occasionnels. Les hommes représentent un peu plus de la moitié de l’échantillon. C’est également le cas pour les personnes âgées de 18 à 35 ans, les autres étant un peu moins jeunes…

Les précommandes auraient pu être trois fois plus nombreuses

La première question qui leur a été posée est simple : avez-vous précommandé une console next-gen (PS5, PS5 Digital Edition, Xbox Series X ou Series S) ? 15 % seulement des sondés indiquent que oui. C’est très peu. Mais il y a une subtilité : 29 % des personnes interrogées expliquent qu’ils voulaient le faire, mais n’ont pas réussi. Cela veut dire que les précommandes auraient pu être trois plus élevées si les stocks n’avaient pas été aussi limités. 44 % des joueurs ont réussi ou voulu le faire. Soit 56 % des joueurs qui n’ont pas essayé.

Ce sont bien sûr les joueurs occasionnels qui n’ont pas essayé, à 81 %. Chez les hardcore gamers, ceux qui n’ont pas essayé sont une minorité (30%). 28 % affirment avoir réservé une console et 42 % se lamentent de ne pas y être parvenus. La répartition par âge ou par sexe montre une tendance assez proche de la moyenne de l’ensemble de l’échantillon.

72 % de précommandes pour la PS5 avec lecteur de disque

Parmi ceux qui ont précommandé une console, le choix est nettement en faveur de Sony. 72 % des joueurs ayant réservé une console ont choisi une PS5 classique. En deuxième position vient la Xbox Series X avec 30 %, puis la PS5 Digital Edition à 10 % et la Xbox Series S à 8 %. Le total fait plus de 100 % parce que certains joueurs ont précommandé les deux. Ces chiffres sont étonnants. D’une part parce que Sony est très largement en tête. Ensuite parce que les consoles digitales (sans lecteur de disque) sont beaucoup moins populaires. La console la moins chère du panel est aussi bonne dernière.

Chez les hardcore gamers, les consoles avec lecteur de disque sont d’ailleurs plus forte encore : 80 % de précommandes pour la PS5 et 35 % pour la Xbox Series X, contre 8 % pour la PS5 Digital Edition et 5 % pour la Xbox Series S. Chez les joueurs occasionnels qui ont réussi à précommander, le déséquilibre entre la PS5 et la Xbox Series X est moins prononcé. Mais la Xbox Series S ne recueille aucune précommande. Notez que les consoles digitales ont davantage de succès auprès des joueurs plus âgés. Ce qui peut paraître étonnant pour des personnes qui sont peut-être un peu moins sensibles à la dématérialisation des jeux et qui ont démarré dans le jeu avec des supports physiques (CD ou cartouche).

Trois joueurs sur quatre veut acheter une console en 2020

Autre question intéressante posée uniquement à ceux qui n’ont pas précommandé une console : allez-vous en acheter une avant la fin de l’année 2020 ? Dans 71 % des cas, la réponse est positive. Cela correspond à 60 % des répondants à l’enquête. Ajoutons à cela les 15 % de personnes ayant précommandé une console, nous arrivons à 75 %. Les trois quart des joueurs américains comptent acheter une console next-gen avant la fin de l’année. Et il y aura certainement quelques déçus.

Parmi ceux qui souhaitent acheter une console (et n’en ont pas encore précommandé une), 40 % choisiront une PlayStation 5, 28 % la Xbox Series X, 13 % la PS5 Digital Edition et 6 % la Xbox Series S. Ici encore, large avance de la PS5 et des consoles Sony en général. Parmi tous les sondés, 29 % affirment qu’ils n’achèteront pas de console next-gen cette année. Une proportion plus importante encore chez les joueurs occasionnels.

Les jeux attendus : Spider-Man chez Sony et Halo chez Microsoft

Enfin, dernière question qui mérite d’être signalée : quel jeu exclusif vous a amené à choisir la console que vous allez acheter ? Là encore, chaque répondant pouvait choisir plusieurs réponses, donc le total est supérieur à 100 %. Dans le cas des PlayStation, c’est Spider-Man qui arrive en tête des préférences, avec 52 %, suivi de God of War Ragnarok (alors que nous n’avons encore rien vu du jeu), Final Fantasy XVI, Ratchet & Clank, Gran Turismo 7, Demon’s Souls et Horizon.

La même question posée aux acheteurs du Xbox Series X ou S révèle que les jeux exclusifs les plus attendus sont Halo Infinite (45%), Fable, Forza Motorsport, Gears Tactics, State of Decay 3 et… Tetris ! Notez que les deux tiers des répondants n’étaient pas au courant que Microsoft a racheté ZeniMax. Mais la plupart ne changeront pas d’avis pour autant. Enfin, les jeux non exclusifs qui ont convaincu les joueurs d’acheter une console next-gen sont Call of Duty Black Ops Cold War (45%), Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty Warzone, Resident Evil Village et Madden NFL 11. Cyberpunk 2077, l’un de nos chouchous à la rédaction, ne récolte que 12 % des votes. Il est en 14e position, entouré par des licences Ubi Soft (Watch Dogs Legion et Far Cry 6).

Source : VGM