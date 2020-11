PS5 vs Xbox Series X et S : Sony a vendu plus de consoles que Microsoft au lancement

La PS5 bat des records de vente. D’après les estimations, Sony a vendu plus de consoles que Microsoft n’a écoulé de Xbox Series X et Xbox Series S lors du lancement. Malgré une avance de plusieurs jours, les consoles de salon de Microsoft ne se vendent pas aussi bien que les nouvelles PlayStation.

Disponible depuis le 19 novembre en Europe, la PS5 se vend comme des petits pains. Bien vite, les deux variantes de la console se sont retrouvées en rupture de stock. Après avoir promis un réassort, Sony assure que la PS5 réalise le meilleur lancement de l’histoire des Playstation. Pour l’heure, la firme japonaise n’a pas encore communiqué de chiffres de ventes officiels.

De son côté, Microsoft affirme que les Xbox Series X et Xbox Series S rencontrent un succès fulgurant dans le monde. En miroir de Sony, le groupe américain assure qu’il s’agit du meilleur lancement de l’histoire des Xbox, devant la Xbox One lancée en 2013. Comme son rival, il n’a pas dévoilé de chiffres de vente officiels. D’ailleurs, Microsoft gardera secret les chiffres de ventes de ses consoles.

Sony creuse l’écarte avec Microsoft

En l’absence de données officielles, il faut se tourner vers des sites tiers pour confirmer ou infirmer les assertions de Sony et Microsoft. Ce jeudi 26 novembre 2020, VG Chartz, un site web spécialisé dans la recherche concernant les ventes de jeux vidéo, a d’ailleurs publié un rapport complet sur les performances commerciales des PlayStation 5 et des Xbox Series X et S.

Selon les données récupérées, Sony a vendu 1483910 PS5 entre le 8 novembre et le 14 novembre. Pour rappel, les PS5 sont sorties aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud et au Japon dès le 12 novembre. De plus, la console réalise un meilleur lancement en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande que la PS4, la deuxième console la plus vendue de tous les temps selon Statista. Dans certains pays, dont le Japon, la console fait néanmoins moins bien que son illustre prédécesseur.

De son côté, Microsoft n’a vendu « que » 1345386 Xbox Series X/S au cours de la même période. Pourtant, les deux consoles avaient plusieurs jours d’avance sur la PS5. Elles sont sorties dans le monde entier dès le 10 novembre. En dépit de son lancement échelonné sur plusieurs jours, la PS5 se vend mieux que les Xbox dans la plupart des pays.

Source : VG Chartz