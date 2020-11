PS5 vs Xbox Series X : Sony vend 5 fois plus de consoles que Microsoft dans certains pays

La PS5 attire bien plus de joueurs que la Xbox Series X selon les premières estimations de ventes. Dans certains pays comme le Japon, la PlayStation 5 se vend 5 fois mieux que la console de Microsoft. Le rapport devrait néanmoins un peu s'équilibrer alors que 65 pays rejoignent la liste de ceux où la console est disponible.

Le site japonais Famitsu rapporte quelques détails intéressants autour des ventes initiales de PS5 et de Xbox Series X au Japon. La nation où est né Sony affiche sans trop de surprise sa préférence pour les consoles PlayStation.

Selon les dernières estimations reprises par le site, quelques 118 085 PS5 se sont vendues tandis que Microsoft n'a réussi qu'à écouler au total 20 534 Xbox Series X /S. Ce qui représente un rapport de 5,75 consoles PS5 par Xbox Series X/S vendue.

Le duel PS5 vs Xbox Series X est pour l'instant nettement à l'avantage de Sony

Le site donne également les chiffres de vente de Nintendo Switch sur la période – ce qui permet de se rendre compte là encore de l'ampleur du désastre pour Microsoft. Nintendo a en effet écoulé 93 671 Switch sur la période et 22 596 Switch Lite.

Pour autant, il ne faut pas tirer de conclusions trop rapides sur ces chiffres. D'abord parce que le Japon est traditionnellement un marché particulier pour les jeux vidéo. Il y a aussi la période, frappée par la pandémie de coronavirus, qui a plutôt tendance à dynamiser le marché du jeu vidéo.

Enfin tout porte à croire que ces chiffres et estimations sont également un peu faussés par les problèmes d'approvisionnement. En effet, Sony comme Microsoft, connaissent des ruptures de stock chroniques depuis la mise sur le marché de leur nouvelle console next-gen.

On imagine néanmoins que la situation devrait un peu se rééquilibrer en faveur de Microsoft, à mesure que les difficultés approvisionnement sont réglées et que les consoles sont lancées dans plus de pays. Depuis le 19 novembre, la PS5 est disponible dans 65 pays supplémentaires dont la France.

On a hâte de connaître les chiffres des premières ventes de PS5 qui pourraient confirmer, ou non, une victoire écrasante de Sony dès le lancement.

Source : Famitsu