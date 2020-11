Xbox Series S et X : Microsoft refuse de révéler les chiffres de ventes

Microsoft ne communiquera pas sur les chiffres de ventes des Xbox Series X et des Xbox Series S. Phil Spencer, le responsable de la division Xbox, préfère se focaliser sur le nombre de joueurs plutôt que sur le nombre d'unités écoulées. En gardant le secret, la firme américaine souhaite probablement éviter les comparaisons peu flatteuses avec les chiffres de ventes des PS5.

Interrogé par nos confrères du Guardian, Phil Spencer a confirmé les intentions de Microsoft en matière de communication. Le groupe ne divulguera pas les chiffres de vente de ses consoles. De facto, Microsoft ne révélera pas combien de Xbox Series S et Xbox Series X seront vendues dans le monde.

“Je sais que cela semble manipulateur et je m'en excuse. Je ne veux pas que mon équipe se concentre sur les ventes de consoles. Le principal résultat de tout notre travail est le nombre de joueurs la fréquence à laquelle ils jouent. C'est ce qui anime la Xbox. Si je commence à souligner autre chose, à la fois publiquement et en interne, cela change notre orientation” explique Phil Spencer.

Microsoft restera muet quoi qu'il arrive

Néanmoins, Phil Spencer assure que les Xbox Series S et Xbox Series S rencontrent un succès fulgurant dans le monde. Selon lui, la nouvelle génération de console s'impose comme le “plus grand lancement de l'histoire de Xbox”. On estime donc que la firme de Redmond a vendu plus d'un million de machines en l'espace de 24 heures.

Pour rappel, Microsoft a pris l'habitude de garder les chiffres de ventes secret lors de la sortie de la Xbox One. D'après les analystes, la console a été largement dominée par la PS4. Ce scénario est appelé à se répéter. En effet, on s'attend à ce que les PS5 se vendent bien mieux que les Xbox. Dans ces conditions, Microsoft préfère mettre en avant les revenus générés par la division Xbox, avec notamment le Game Pass, plutôt que le nombre de consoles écoulées. “Nous divulguerons publiquement les nombres de joueurs. C’est ça qui doit nous motiver; pas le nombre de pièces de plastique que nous vendons” résume le responsable.

Même dans le scénario hautement improbable où les Xbox finissent par se vendre en plus grosses quantités que les PS5, Microsoft gardera le silence. “Je peux vous promettre que je ne ferai pas cela” affirme Spencer. “Je pense que les gens qui veulent nous opposer à Sony sur base de qui a vendu le plus de consoles ne comprennent pas le contexte du jeu vidéo aujourd'hui. Il y a 3 milliards de personnes qui jouent à des jeux sur la planète aujourd'hui, mais peut-être seulement 200 millions de foyers qui ont une console de jeux vidéo” tempère le cadre, soucieux de défendre l'approche de Microsoft. Que pensez-vous de la position de Spencer ? On attend votre avis dans les commentaires.

