PS5 : Sony affirme que sa console est meilleure sur certains points qu’un PC

Dans une interview accordée cette semaine, Mark Cerny, l’architecte technologique de la PlayStation 5, affirme que la console surpasse les PC sur certains points. Il explique que ces derniers ne pourront rivaliser avec la PS5 au niveau de la vitesse d’accès aux informations et la réduction de la latence obtenue grâce à la technologie SSD développée par la firme et à son processeur x86 créé en collaboration avec AMD.

Le 18 mars dernier, nous avons suivi (pour vous et avec vous) la conférence organisée en ligne par Sony Interactive Entertainment pour présenter certaines informations techniques à propos de la PlayStation 5. Une conférence animée par Mark Cerny, directeur en charge du développement de l’architecture technique de la console. La présentation, loin d’être celle attendue par les gamers, a cependant permis d’en savoir un peu plus les ambitions de la firme japonaise et les moyens qu’elle s’est donnés pour y arriver.

Dans une longue interview accordée à Eurogamer, Mark Cerny est revenu sur ces annonces. Notamment sur le SSD customisé qui sera l’un des points forts de la PS5. Pour rappel, Sony a annoncé que la PS5 profitera bien d’un SSD pour stocker les jeux, permettant en premier lieu d’accélérer l’installation, le lancement et l’utilisation des jeux, avec une latence réduite à quelques millisecondes au lieu des 250 millisecondes constatées habituellement. La bande passante promet d’être très élevée. Mais ce n’est évidemment pas tout.

Un SSD qui met les PC au tapis ?

L’accès au SSD est tellement rapide que le système n’aura plus besoin de stocker certains éléments graphiques (comme les textures) dans la RAM et qu’une partie du SSD pourrait être utilisée pour épauler cette dernière. En outre, les développeurs n’auront plus à cloner certaines ressources pour optimiser l’accès, permettant de réduire l’espace nécessaire au stockage des jeux. En outre, la PS5 étant équipée d’un processeur dédié à la compression et la décompression, l’accès aux données sera encore plus rapide, puisque le système pourra accéder à des données compressées sans surcharger le CPU.

Mark Cerny est particulièrement fier de ce SSD entièrement personnalisé pour la PlayStation 5. Tant et si bien qu’il n’hésite pas à comparer la console aux PC en expliquant que ces derniers seront désavantagés. Les joueurs sur PC expérimenteront des ralentissements qui n’existeront pas sur PS5. Voilà qui ne va pas plaire à tout le monde. Mark Cerny revient également sur d’autres annonces de la conférence : le système audio spatial (qui ne sera compatible qu’avec des casques dans un premier temps), le CPU x86 développé pour Sony par AMD ou encore le système de refroidissement qui s’adaptera aussi à la température de la pièce.

PS5 CPU SoC AMD Ryzen 3e génération (7nm, Zen 2) GPU AMD Navi custom

Support ray-tracing Stockage SSD Graphismes 8K RAM NC Performances 4K en 60 fps

120 fps max Lecteur Blu-Ray Oui Rétrocompatibilité PS4 Cloud Gaming Oui : PS Now VR Oui Date de sortie Fin 2020 Prix NC

Source : Eurogamer / Digital Foundry