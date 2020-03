PS5 et Xbox Series X seraient vendues à un prix inférieur à 500 $

PS5, Xbox Series X… un analyste anticipe que le prix de vente de ces consoles sera inférieur à 500 $. Selon l’expert, qui s’appuie sur l’exemple de la Xbox One, les constructeurs ne sont pas prêts à dépasser la barre psychologique des 500 $, quitte à absorber une partie des coûts de production.

Plus on en apprend sur la fiche technique de la PS5 et celle de la Xbox Series X, plus on pressent que ces consoles seront vendues à un prix particulièrement élevé. Mais est-ce vraiment si certain ? Steven Bailey, analyste de la firme Omdi, spécialiste du secteur des jeux vidéo et des consoles, suggère que même si le coût de production de ces consoles flirte avec les 500 $, les constructeurs choisiront vraisemblablement d’absorber une partie de leurs coûts.

Microsoft et Sony vendraient à perte dans l’immédiat

En faisant un crochet par la génération actuelle, Steve Bailey explique « le [coût de production] des deux machines gravitait déjà dans la tranche 400 – 500 $ et 500 $ en particulier est une telle barrière psychologique que je pense que nous allons voir les fabricants absorber ce qui dépassera plutôt que de risquer de franchir ce seuil ». Selon True Achievements, la Xbox One X coûtait ainsi par exemple 471 $ à fabriquer pour un prix de vente final de 499 $/€.

Mais il y aurait eu encore pire dans la catégorie « vente de consoles à perte » : on apprend ainsi que les modèles 20 et 60 Go de la PS3 coûtaient plus de 800 $ à fabriquer initialement, ce qui n’a pas empêché Sony de les vendre respectivement 499 $/€ et 599 $/€. Bien sûr ces pertes initiales sont compensées en grande partie par une baisse ultérieure des coûts de production et des revenus en hausse via les jeux.

Lire également : Oubliez la PS5 – la Xbox Series X sera la vraie star de la rétrocompatibilité

L’analyste souligne ainsi que « faire en sorte que les joueurs viennent sur la plateforme est plus important que de les faire dépenser à court terme. C’est leur stratégie de long-terme qui fait de l’argent ». 500 € reste-t-il effectivement encore une barrière psychologique pour une console dernière génération selon vous ? Partagez votre avis dans les commentaires !

Source : True Achievements