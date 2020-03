PS5 : une folle rumeur affirme qu’elle sera dévoilée ce mardi 3 mars 2020

La PS5 serait dévoilée dans le courant de la journée ce mardi 3 mars 2020 à en croire une nouvelle rumeur virale. Le post à l’origine de cette rumeur sur 4Chan donne également un prix de 499 $ et détaille ce qui est présenté comme sa fiche technique.

Et si la PS5 était présentée… aujourd’hui !? Cette rumeur un peu dingue nous vient de 4Chan, et se répand depuis comme une trainée de poudre. Le post, signé Anonymous comme il se doit sur ce célèbre forum explique en effet que la console « sera annoncée le 3 mars », puis détaille ce qui est présenté comme sa fiche technique. Rien de très nouveau de ce côté, puisque les grandes lignes de ces specs ont été dévoilées par plusieurs fuites en amont :

GPU custom RDNA 2 à 1,7 GHz avec 60 Unités de calcul

CPU AMD Zen2 8 coeurs à 3,4 GHz – le leaker précise que « Sony cherche à booster cette fréquence à 3,7 GHz »

RAM 16 Go GDDR6 + 4 Go DDR4

SSD ultra-rapide de 1 To avec des transferts jusqu’à 5,5 Go/s

Coeurs dédiés au Raytracing et à l’audio 3D

La bande passante du BUS serait de 565 Go/s

La puissance totale de la console serait de 13,3 TFLOPS

Le leaker annonce par ailleurs une vaste rétrocompatibilité avec toutes les consoles PlayStation, y compris PS1 ou PSP, sous la forme d’une base de données dématérialisée de 1000 jeux disponibles au premier jour. Il est également question d’une manette DualShock 5 avec retour haptique, capteur de rythme cardiaque et microphone intégré. Le leaker tease également l’arrivée d’un assistant vocal baptisé PlayStation AI. Un assistant qui « vous permet de changer de jeux, créer des parties, et plus avec des commandes vocales » précise le billet.

Le post 4Chan se termine par : « le prix de vente est estimé à 499 $ ». Le crédit à apporter à cette rumeur est faible, même si les caractéristiques techniques semblent reprendre largement les rumeurs que l’on connaissait déjà sur la PlayStation 5. Une présentation aujourd’hui, notamment, semble on-ne-peut-moins probable alors qu’aucun media n’a reçu de carton d’invitation, et qu’aucun compte Twitter affilié à Sony ou PlayStation ne parle d’un quelconque événement fixé aujourd’hui.

On relève par ailleurs qu’une précédente rumeur qui annonçait déjà une présentation en février avec fiche technique à l’appui s’était révélée inexacte. Plusieurs indices nous font espérer désormais une présentation dans le courant du mois de mars, mais pour l’instant rien n’est confirmé de source officielle. Il est possible également qu’en coulisses le calendrier de lancement ait été modifié pour cause de coronavirus.