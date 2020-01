PlayStation 5 : la rétrocompatibilité jusqu’à la PS1 envisagée depuis 2012

La PlayStation 5 pourrait être rétrocompatible avec les jeux de toutes les PlayStation précédentes. Cette rumeur est reprise par un youtubeur qui explique que Sony avait ce projet depuis 2012, quand la firme japonaise s’est emparée de Gaikai. Il confirme aussi que la PS5 sera capable de moduler la résolution des jeux en fonction des besoins.

La PlayStation 5 arrivera cette année. De nombreuses informations ont déjà été publiées à son propos. L’une des dernières évoque même la puissance de son chipset graphique, créée par AMD. Puissance qui atteindrait les 9,6 téraflops. Soit 6,5 fois ce que le GPU de la PlayStation 4 est capable de produire. Une puissance mise à la disposition des studios de développement, dont les retours sont pour le moins dithyrambiques, et des joueurs, qui ont tous été relativement surpris par le trailer de Godfall, le premier jeu officialisé pour PlayStation 5.

Si la puissance de la machine a largement été évoquée par les teasers, les interviews et les rumeurs, une autre fonctionnalité de la PlayStation 5 fait beaucoup parler : la rétrocompatibilité. Selon les rumeurs, celle-ci ne concernerait pas uniquement les jeux PlayStation 4, mais tous les jeux depuis la première génération de PlayStation sortie il y a 25 ans (cet anniversaire a eu lieu il y a quelques semaines seulement). Que ce soit en version disque ou en téléchargement. Cette folle rumeur, qui court déjà depuis le mois d’octobre, a été ravivée cette semaine par le youtubeur américain HipHopGamer.

Un projet vieux de 8 ans

Selon ce dernier, qui tiendrait ses informations d’une longue discussion avec certaines personnes ayant participé au développement de la console, notamment chez AMD, le projet de rétrocompatibilité jusqu’à la première PlayStation n’est pas récent. Il date de 2012, quand Sony a racheté le service de jeu en streaming, Gaikai. Celui-ci a servi d’épine dorsale au PlayStation Now. Mais Sony avait surtout envie de réunir toutes les générations de console en une seule. Finalement, le streaming ne sera pas la technologie qui concrétisera cette idée.

Dans sa vidéo, postée sur la plate-forme de streaming de Google et disponible ci-dessous, il réitère les informations dévoilées cet automne : la rétrocompatibilité, le moteur de « remastering » (pour améliorer dynamiquement l’image des jeux, même des plus vieux), l’antialiasing et même la résolution personnalisable, afin d’adapter la qualité d’image en fonction du contenu et de l’écran.

Il explique aussi que le moteur d’amélioration visuelle des jeux serait aussi performant que les versions améliorées des anciens jeux (type Devil May Cry Collection), sans les besoins en redéveloppement. La comparaison est encore plus frappante avec la rétrocompatibilité chez Xbox : pour qu’un jeu Xbox 360 puisse fonctionner sur la Xbox One, Microsoft retravaille ce dernier, un par un. Ici, le moteur supprimerait toute cette étape préparatoire. Du temps de gagner.