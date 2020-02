PS5 : la manette DualShock 5 détectera le rythme cardiaque et la sueur !

La Dualshock 5 pourrait embarquer un nouveau système de capteurs capable d’analyser le rythme cardiaque et la sécrétion de sueur. L’objectif est d’adapter le gamplay dans certains jeux de la PlaySatation 5 en fonction du niveau de stress des joueurs. Ce système est détaillé dans un nouveau brevet de Sony.

Selon la description du brevet qui pourrait préfigurer une partie des fonctionnalités de la DualShock 5, Sony souhaite utiliser des capteurs dans ses futures manettes afin d’analyser des signaux de « biofeedback ». En d’autres termes, il s’agit de mesurer des données biométriques depuis la paume des joueurs. La firme se basera sur deux indicateurs : le rythme cardiaque et l’activité électrodermique (sécrétion de sueur).

Dans la pratique, ces données seraient exploitées sur la PlayStation 5 pour adapter le gameplay des jeux en fonction de l’état émotionnel des joueurs. Par exemple, si vous êtes exceptionnellement calme, un jeu pourrait proposer des occurrences plus surprenantes dans le scénario ou accélérer le gameplay à mesure que vous devenez plus excité.

Le brevet indique par ailleurs que ces capteurs pourront être utilisés dans les jeux de réalité virtuelle. Sony note que la VR devient de plus en plus populaire et que l’immersion est l’un des aspects les plus importants dans ce type de jeux. Le même mécanisme de biofeedback pourrait rendre les titres VR beaucoup plus intenses en adaptant l’expérience de jeu au niveau de stress des joueurs.

Si rien n’indique que cette technologie sera effectivement utilisée, elle serait à n’en point douter une avancée intéressante pour la manette de la PlayStation 5 dont nous savons peu de choses pour le moment. Sony France a récemment laissé entendre que la DualShock 5 sera rétrocompatible avec la PS4. Il serait ainsi possible de la connecter à l’ancienne console.

En janvier des photos volées présentaient la future manette de la PS5. Au regard de ces images, la DualShock 5 s’annonce très similaire à l’actuelle manette de la PlayStation 4, du moins pour ce qui est du design. À mesure que l’on s’approche de l’officialisation de la future console, de nouveaux détails pourraient apparaître dans les semaines à venir.

Source : Respawn First