PS5 : Sony aurait accidentellement confirmé une fuite d’infos massive

Sony aurait confirmé une pluie d’infos autour de la PS5. La firme a en effet adopté sur twitter un slogan qui était apparu pour la première fois dans une fuite, massive par son étendue. Si cela se confirme, Sony pourrait bel et bien présenter sa prochaine génération de consoles le 5 février 2020.

Une quantité monstre d’infos sur la PS5 a fuité il y a seulement quelques jours sur le forum 4Chan. BGR rapporte une série de faits troublants qui semble, en creux, en confirmer l’essentiel. D’abord, il y a eu la disparition totale du thread à l’origine de ces rumeurs sur 4Chan. La chose est assez rare pour être relevée : il n’est pas impensable que ce retrait ait eu lieu sur demande expresse de Sony, bien que ce soit impossible à confirmer.

L’autre indice nous vient de la page twitter de PlayStation Europe. La division de Sony a un peu remanié ses infos et sa bio pour faire mention de la PS5. Mais le changement le plus significatif était aussi le plus discret. Le compte affiche en effet désormais It’s Time To Play en guise de slogan. La firme utilisait jusqu’ici les slogans For the Players ou Best Place to Play. Or, l’expression « It’s Time To Play » faisait partie de la fuite dont nous vous parlions plus haut.

Ces deux indices sont bien peu de choses pour affirmer que l’ensemble du leak dont nous faisions écho, avec notamment une date de présentation de la console le 5 février 2020, sont confirmées. Néanmoins, le fait que la firme adopte un slogan qui faisait partie de cette fuite, auquel s’ajoute la suppression complète du thread sur 4Chan, semble a minima dire qu’il y a tout de même un peu de vrai dans ce leak. D’autant que l’on sait aussi que Sony n’ira pas à l’E3 2020 cette année.

Si le scénario d’une présentation de la console le 5 février 2020 se confirme, nous devrions en tout cas le savoir via des cartons d’invitation dans les prochaines semaines.

Source : BGR