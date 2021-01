PS5 : un fabricant de coques personnalisées s’estime intouchable malgré les menaces de Sony

Fin 2020, un fabricant britannique a mis en vente des coques personnalisées pour la PS5. En réponse, Sony a menacé de l'attaquer en justice, au point de lui faire fermer boutique à deux reprises. Mais celui-ci n'a pas dit son dernier mot : il revient une troisième fois avec des skins inspirés de la saga God of War, assuré d'être “intouchable”.

Jamais deux sans trois. Lorsqu'une boutique du nom de “PlateStation 5” voit le jour en novembre dernier, proposant à la vente des coques interchangeables pour personnaliser sa PS5, la réponse de Sony ne se fait pas attendre. Bien que la coque blanche soit facile à remplacer par n’importe quel design, ce n'est visiblement pas l'intention du constructeur, qui a ordonné au fabricant de cesser toute activité sous peine de faire appel à ses avocats. Celui-ci retente alors le coup, cette fois sous le nom “Custom Plates LTD”, avant de s'attirer de nouveau les foudres de la firme japonaise.

Mais le fabricant est têtu : sa nouvelle société, CMP Shells, propose d'ores et déjà de nouveaux skins pour la console. On retrouve ainsi trois design sur sa boutique en ligne. Respectivement intitulées “The CMP Shell”, “CMP Blackout” et “The Kratos Bundle”, ces coques sont en tout point semblables à celles vendues auparavant. Pourtant, CMP Shells ne semble pas s'inquiéter des potentielles retombées juridiques : selon l'entreprise, il n'y a aucun risque à ce que Sony ait recourt à une action en justice.

Les coques personnalisées de PS5 sont parfaitement légales, selon CMP Shells

“Le brevet est en instance de validation et toutes les ventes finalisées avant la validation du brevet sont intouchables”, peut-on ainsi sur le site du fabricant. C'est quelque chose que nous ne savions pas auparavant. Nous le savons désormais. De plus, nous n'avons pas reproduit le design déposé de qui que ce soit. Nos coquilles améliorent le concept établi par les plaques originales, car elles permettent une aération plus importante. Nous pourrons continuer à les vendre même après la validation du brevet.”

Pourtant, CMP Shells reprend le design de God of War Ragnarök, le prochain opus de la saga qui devrait sortir sur PS5 en 2021. Par ailleurs, le fabricant se tient bien d'expliquer comment il a obtenu les droits d'utilisation. Or, Sony détient Santa Monica, le studio à l'origine de la série God of War. La firme pourrait donc de nouveau avoir quelque chose à redire aux pratiques de CMP Shells.

Le skin “CMP Shell” se compose ainsi d'un autocollant aux couleurs du jeu qui se colle sur une plaque entièrement noire. Le skin “CMP Blackout”, quant à lui, ajoute à l'attirail un design personnalisé noir à la manette DualSense. Enfin, le skin “The Kratos Bundle”, du nom du protagoniste de God of War, remplace le skin pour manette par un design inspiré du jeu. “CMP Shell” est vendu au prix de 49,99 $ (41 €), tandis que ses deux compagnons sont vendus à 69,99 $ (58 €).

