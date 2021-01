Cyberpunk 2077 : le prix du jeu dégringole sur consoles après le lancement catastrophique

Cyberpunk 2077 a connu une sortie catastrophique. Les versions consoles sont pointées du doigt pour leur état déplorables. Alors que le titre n’est plus vendu en dématérialisé, les versions physiques sont aujourd’hui bradées sur des sites marchands.

Cyberpunk 2077 a beaucoup fait parler depuis sa sortie. Si la version PC est techniquement correcte, malgré de nombreux bugs, ce n’est pas le cas des versions PS4 et Xbox One. L’état du jeu y est catastrophique, ce qui a conduit Microsoft et Sony à le retirer de leur boutique en ligne.

S’il n’est plus possible d’acheter le jeu en dématérialisé, il est toujours trouvable en version boîte. Le site américain The Verge a remarqué que les versions physiques de Cyberpunk sur console avaient baissé de prix aux Etats-Unis, passant de 60 à 30 dollars. En fouillant un peu, on se rend compte qu’il en est de même en Europe.

A lire aussi – Cyberpunk 2077 : date de sortie, prix, plateformes et durée de vie

En effet, sur Amazon, le titre est passé de 70 euros à 40 euros, aussi bien dans sa version PS4 que dans sa version Xbox One. La version PC, elle, n’est pas concernée par une baisse de tarif aussi importante, mais est tout de même affichée à 55 euros au lieu de 60 euros. Même chose sur la Fnac, où le jeu est aussi affiché à ce tarif. Pour le moment, seuls ces deux sites marchands proposent une telle baisse.

Une version console bradée

Voir une telle baisse prix n’est pas étonnante. CD Projekt est actuellement dans la tourmente après une sortie très compliquée. Si les versions consoles s’améliorent petit à petit avec des patchs, nous sommes encore loin de la promesse initiale. La version PS5 et Xbox Series X du jeu ne devrait elle pas arriver avant la fin de l’année.

A cela s’ajoute des accusations sur la mauvaise gestion du développement de la part de CD Projekt. Le week-end dernier, Bloomberg a en effet publié une longue enquête pointant du doigt le crunch imposé aux employés, des démos bidonnés ou simplement le fait que le studio était au courant de l’état catastrophique du jeu.

Le soft est donc désormais vendu 40 euros. Mais attention si vous décidez de craquer, le jeu n'est pas au niveau techniquement, étant souvent à la limite de l'injouable. Si vous le prenez, c'est en toute connaissance de cause. En espérant que les patchs l'améliorent considérablement avec le temps.