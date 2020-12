Entièrement recouverte recouverte d'or 18 karats, cette édition limitée conçue par Caviar est estimée à 1,5 millions d'euros. La manette DualSense a elle aussi eu droit à un relooking de luxe. Avec pas moins de 30 kg de minerai utilisés pour la concevoir, seulement une PS5 sera mise en vente.

Caviar, l'entreprise russe spécialisée dans la customisation de luxe, comme cette édition plaquée or 24 carats du Galaxy S20 qui coûte plus de 3500 €, revient à la charge en annonçant trois nouveaux produits revisités. Parmi eux, on retrouve notamment la PS5 pour laquelle le constructeur a mis de côté tout sens de la demi-mesure. 8 plaques d'or 18 karats la recouvrent entièrement et lui confèrent un design plus volumineux qu'à l'accoutumée.

Il a fallu couler 30 kilos d'or pour concevoir le revêtement de la console (dont 20 se retrouve directement dessus), que l'on retrouve d'ailleurs également sur la manette DualSense. Cette dernière a fait l'objet d'un traitement tout particulier, avec l'ajout d'une plaque dorée sur le pavé tactile et d'une texture en cuir de crocodile. “Les joailliers de Caviar ne pouvaient pas passer à côté de ce projet luxueux et très difficile à réaliser qu'est son édition en or”, a déclaré la compagnie.

La PS5 en or de Caviar coûte 1,5 millions d'euros

Si le résultat vous fait envie, il vous faudra néanmoins creuser dans votre compte en banque. À 50 000 € le kilo d'or, le prix de cette édition s'élève en théorie à 1,5 million d'euros. Bien plus, donc, que la version bling bling en or 24 karats à 8600 € réalisée par TrulyExquisite. Cependant, Caviar n'a pas encore communiqué de tarif officiel, celui-ci peut donc être amené à évoluer.

Une chose est sûre, une seule console sera disponible sur le marché. À ce prix-là, pas sur que les acheteurs se seraient jetés dessus, même en pleine période de pénurie. D'autres appareils relookés ont également été annoncés par Caviar. Une paire d'Air Jordan, une gamme de Galaxy S21 et enfin des Airpods Max seront également mise en vente courant 2021. Aucun prix n'a pour le moment été révélé, mais on imagine que ceux-ci s'adresseront à une clientèle fortunée.