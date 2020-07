PS5 : la coque blanche semble facile à remplacer par n’importe quel design

Des photos du casing de la PS5 révèlent que la console semble être conçue pour être très facilement customisée par les joueurs. Les panneaux latéraux blancs semblent être clipsés au corps de la console plutôt que vissés – et sont présentés comme très faciles à retirer. Ce qui suggère qu’il sera possible de pousser très loin la personnalisation du design de la console.

On se souvient des déclarations de Matt MacLaurin, l’un des responsables du développement de la PlayStation 5, qui affirmait mi-juin que la PS5 aurait droit à de nombreuses éditions spéciales « radicalement différentes » du design noir et blanc procédural/paramétrique qui sert de référence sur cette itération. Or, des photos des panneaux latéraux blancs en pièces détachées, reprises sur le forum ResetERA semblent plutôt aller dans son sens. En tout cas, c’est ce que pensent désormais de nombreux passionnés après avoir vu l’intérieur de ces panneaux.

Le design de la PS5 serait très facile à changer

On découvre en effet que ces éléments sont parcourus de sortes de crochets à l’intérieur, ce qui permet une jointure mécanique amovible avec le boîtier central noir. Au vu de la taille de ces crochets, les panneaux semblent clairement conçus pour être repositionnés à l’envi par l’utilisateur. Ce qui semble assez différent de petits ergots en plastiques faciles à casser. Si cela se confirme, cela devrait effectivement permettre des designs extrêmement créatifs, avec des éditions spéciales dont l’aspect pourrait diverger significativement du design de référence.

Même si pour l’heure Sony garde probablement encore des infos sous le coude, Matt MacLaurin suggérait en juin que des designs comme « une PS5 en bois« ou « une PS5 Spider-Man : Miles Morales » seraient des designs tout à fait possibles. Le responsable avait d’ailleurs admis que les choix designs de Sony étaient cette année particulièrement clivants.

Lire également : PS5 – une version en or 24 carats est en préparation

La possibilité de pousser très loin la personnalisation du design de la console devrait sans doute permettre de séduire les plus réfractaires à son design actuel. Qu’en pensez-vous ? Quel look aimeriez-vous donner à votre future PS5 ? Partagez votre avis dans les commentaires !