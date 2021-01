PS5 : sur eBay, des boîtes vides sont revendues pour plus de 1000 €

Depuis la sortie de la PS5, les arnaques pullulent sur eBay. La dernière en date consiste à simplement vendre la boîte vide de la console, le plus souvent pour plus de 1000 €. Conscient de ce problème grandissant , la plateforme a affirmé mettre tous les moyens à en œuvre pour lutter contre ces offres fallacieuses.

On ne compte plus le nombre de malchanceux qui se sont fait arnaquer en voulant acheter une PS5. Il faut dire que les revendeurs malhonnêtes ne manquent pas d'idée. Entre le bloc de béton à plus de 700 €, voire carrément une simple photo de la console, eBay est devenue en quelques mois la plateforme de prédilection pour tous ceux qui souhaitent se faire de l'argent facilement. Face à une pénurie qui est visiblement là pour durer, les prix ont en effet explosé sur les sites de vente entre particuliers, ce qui pousse certains à la créativité.

Ils sont notamment plusieurs à jouer avec les limites de la mauvaise foi. De nombreuses annonces concernant la boîte vide de la PS5 sont apparues sur eBay. Seulement, celles-ci sont revendues à prix d'or : le plus souvent pour plus de 1000 €, soit le prix moyen de la console sur la plateforme en ce moment. Quelques imprudents omettent ainsi de lire attentivement l'annonce et, probablement par peur de voir disparaître l'objet de leur convoitise, s'empressent de passer à la caisse sans vérifier le contenu exact de l'offre.

Des boîtes vides de PS5 revendues à prix d'or

Bien que la plupart des revendeurs précisent discrètement que leur annonce ne concerne que la boîte et non la console elle-même, eBay considère que ce genre de pratique est contraire à ses conditions d'utilisation. Selon ces dernières, les vendeurs ne sont pas autorisés à “représenter de manière trompeuse l'objet de la vente”. La plateforme a ainsi déclaré avoir entamé des “actions pour retirer les annonces frauduleuses du site”.

Si certaines de ces transactions ont été menées à bien, eBay affirme que les revendeurs n'ont pas été payés, les personnes ayant remporté les enchères se plaignant le plus souvent de l'arnaque dans les commentaires. “Pour tout achat, spécialement pour les objets à prix élevés, nous recommandons aux intéressés de faire preuve de prudence et de lire attentivement la description du bien”.

Les malchanceux ayant reçu une boîte vide ont toujours la possibilité de se faire rembourser par eBay, grâce à la garantie disponible. “eBay tient à proposer une expérience d'achat sûre et sécurisée à des millions de personnes. Nos protections incluent des outils de détection de pointe pour contrôler les annonces ainsi que des systèmes robustes de vérification des nouveaux membres”. Ce qui n'a pas empêché les spéculateurs de gagner 24 millions d’euros en deux semaines sur la plateforme.

Source : Video Game Chronicles