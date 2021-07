PS5 : Sony offre six mois d’Apple TV+ à tous les propriétaires de la console

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une PlayStation 5 et que vous n’avez encore jamais essayé Apple TV+, c’est l’occasion. Sony offre en effet six mois d’abonnement au service de streaming d’Apple. Et pas de jaloux pour les autres : six mois sont également offerts à tous ceux qui sont déjà abonnés.

Sony considère que la PlayStation 5 est autant une console de jeu qu’un centre multimédia. Bien sûr, les jeux y sont nombreux. Mais une sélection des principaux services de streaming vidéo sont préinstallés dans la console. Netflix. Disney+. YouTube. Ou encore Twitch. L’offre est pléthorique. Et cela ne s’arrête pas là, puisque d’autres applications peuvent être installées sur la console : Prime Video ou encore Apple TV+.

Apple TV+ semble être d’ailleurs un partenaire attractif pour Sony. La marque japonaise a été la première à installer sur des télévisions connectées sur le service de streaming de la firme américaine. Certaines Bravia sous Android TV sorties depuis le second semestre 2020 en sont équipés. Et nous apprenons cette semaine qu’une opération promotionnelle a été lancée auprès des propriétaires d’une PlayStation 5 (lesquels commencent à être nombreux, puisque la console a dépassé les 10 millions d’exemplaires vendus).

Six mois d'abonnement à Apple TV+ offerts à tous les propriétaires d'une PS5

Quelle est cette offre ? Tous les propriétaires d’une PS5 (ou d’une PS5 Digital Edition) peuvent bénéficier de 6 mois offerts à Apple TV+. Tout simplement. Il suffit d’avoir un compte PSN (logiquement, c’est fait) et d’un compte Apple (ça, c’est moins systématique). Il faut ensuite ouvrir l’application (après l’avoir téléchargée) Apple TV sur la PlayStation 5 et se connecter pour activer les 6 mois d’essai. Notez que si vous êtes abonnés à Apple TV+, vous pouvez également bénéficier de 6 mois gratuits.

Une fois que vos six mois gratuits sont activés, ils le seront sur tous les appareils où vous regardez vos programmes : Mac, Apple TV 4K, iPhone, iPad, Bravia Sony, navigateur web, etc. L’occasion idéale donc de découvrir certaines séries emblématiques de la plate-forme : Morning Show, Ted Lasso, Mythic Quest ou la toute prochaine série Fondation, adaptation de la saga littéraire d’Isaac Asimov.

Attention, quelques contraintes. D’abord, vous n’avez que jusqu’à ce soir pour en profiter. C’est court. Ensuite, vous devez obligatoirement enregistrer un moyen de paiement doit être enregistré. Enfin, cette offre n’est pas accessible pour les abonnés Apple One (le bundle qui cumule iCloud, Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade).