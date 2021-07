PS5 : 10 millions de consoles vendus en 9 mois, elle dépasse la PS4

La PS5 a dépassé la barre symbolique des 10 millions de consoles écoulées. Un bon score qui démontre que malgré la pénurie de semi-conducteurs, la machine de Sony est un succès, dépassant même la PS4 sur ce point.

La PS5 est un succès commercial. Oui, elle est difficile à trouver. Oui, lorsqu’elle est mise en vente sur un site marchand, tous les exemplaires partent en moins de trente secondes. Mais force est de constater que malgré la pénurie, beaucoup de joueurs ont déjà pu mettre leur main dessus. Elle vient de dépasser la barre symbolique des 10 millions d’unités écoulés dans le monde.

VG Chartz indique que cette semaine, ce sont 326 000 consoles de Sony qui ont été vendues à travers le monde, ce qui lui permet de dépasser ce chiffre de 10 millions. A noter que la PS5 n’est pas la machine la plus demandée, puisque la Switch a été écoulée à 359 000 exemplaires. Cette dernière est toutefois irrattrapable, puisqu’elle culmine à 88 millions de ventes. Un score qui devrait encore grimper avec l’arrivée du modèle OLED dans quelques mois.

De son côté, la Xbox Series X/S a un peu plus de mal à s’imposer avec 67 000 unités vendues cette semaine. Au total, ce sont presque 6 millions de machines de Microsoft qui se retrouvent sur le marché, ce qui reste un score tout à fait honnête.

Une PS5 qui se vend mieux que la PS4

Cela fait 35 semaines que la PS5 est commercialisée. Si on la compare avec la PS4, on se rend compte que la nouvelle console a connu un meilleur démarrage malgré tous les obstacles. Il a en effet fallu 39 semaines à la PS4 pour atteindre ce score de 10 millions. Aujourd’hui, cette dernière affiche un score à 116 millions d’unités écoulées. On peut espérer le même destin pour la PS5.

Pour rappel, la PS5 est sortie en novembre dernier en deux versions : une à 399 euros et une à 499 euros. Plombée par la pandémie, les pénuries et les ruptures de stocks, cela ne l'empêche pas de bien marcher. Beaucoup ont pointé du doigt le manque de jeux à sa sortie, mais aujourd’hui, la machine accueille des titres phares comme Returnal ou encore Ratchet and Clank Rift Apart. Dans quelques semaines, la version PS5 de Ghost of Tsushima devrait également pousser certains à passer à la caisse.

Source : VGChartz