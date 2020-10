Apple TV débarque sur certaines Bravia de Sony sous Android TV, bientôt une appli Android ?

Sony annonce l’arrivée de l’application Apple TV sur une large sélection de ses télévisions Bravia sous Android TV. La firme japonaise va démarrer le déploiement d’une mise à jour pour tous les produits concernés. Cette arrivée, qui suit celle d’Apple TV sur les derniers Fire TV d’Amazon, pourrait laisser entendre qu’une application native Android pourrait voir le jour, comme pour Apple Music.

Il y a trois semaines, nous avons relayé dans nos colonnes le lancement de plusieurs nouveautés chez Amazon. Son service de jeu en streaming appelé Luna. Une nouvelle caméra de sécurité pour la marque Ring. De nouvelles enceintes connectées pour la gamme Echo. Et même deux nouveaux dongles, les Fire Stick TV et Fire Stick TV Lite. La firme américaine en profitait pour annoncer l’arrivée en Europe (et donc en France) du Fire TV Cube.

Lire aussi – PS5 : seules 2 TV Sony sont déjà optimisées pour la console

Il s’agit d’un produit qui combine tous les avantages d’un Fire TV Stick et d’une enceinte connectée Echo. Et, surtout, il fonctionne sur une version customisée d’Android TV. De nombreux services de streaming vidéo sont accessibles sur le Fire TV Cube : Netflix, Prime Video, YouTube, Twitch, Disney+ ainsi que… Apple TV. C’est la première fois qu’Apple TV arrivait sur Android TV (même si cette version d'Android TV est hautement modifiée).

Tous les contenus et services d'Apple TV

Et ce ne sera pas la dernière. En effet, Sony annonce l’arrivée d'une mise à jour pour ses télévisions Bravia fonctionnant sur Android TV. Cette mise à jour inclut notamment une application native pour Apple TV+. Depuis cette application, vous retrouvez bien évidemment tous les contenus exclusifs créés par la firme de Cupertino, ainsi que les films et les séries que vous avez loués.

Vous retrouvez également l’accès à différentes chaînes premium : Starz, Showtime, ou encore CBS All Access aux États-Unis (en France, vous aurez plutôt accès à Mobi, Nuggin et StarzPlay). Sony confirme qu’il sera possible de s’abonner à Apple TV+ via la télévision. Il n’y a pas forcément besoin d’un iPhone ou d’un iPad pour cela. En revanche, un compte Apple sera évidemment nécessaire.

L’arrivée d’Apple TV sur les télévisions Bravia concernées se fera avant la fin de l’année par le biais d’une mise à jour système. Comme toute mise à jour, elle sera déployée progressivement : il faudra donc parfois être un peu patient. D’autant que certaines télévisions ne commenceront à recevoir le firmware qu’en toute fin d’année.

Les modèles concernés sont ceux qui fonctionnent sur Android TV et qui sont commercialisés depuis 2018 (pour une partie du catalogue seulement), 2019 et 2020 (pour la très grande majorité des modèles). La première télévision concernée sera évidemment la XH90, dernière télévision haut de gamme de Sony.

Les Bravia deviennent compatibles AirPlay et Homekit

Et ce n’est pas tout. Sony confirme également que ces mêmes télévisions seront compatibles Apple AirPlay 2 et Apple HomeKit. Cela veut dire que vous pourrez utiliser un iPhone pour afficher du contenu, recopier votre écran, lancer un programme à distance et contrôler vos accessoires domotiques compatibles avec la norme d’Apple. En outre, l’iPhone deviendra une télécommande qui permettra de contrôler une télévision Sony, à l’image du décodeur Apple TV.

Sony rejoint donc Amazon, LG, Samsung, Roku et Visio parmi les constructeurs qui intègrent Apple TV+ dans certains de leurs produits audiovisuels. Cette propagation d’Apple TV est logique : Apple ne peut se permettre de laisser son service de streaming cantonné à son écosystème. La même décision a été prise pour Apple Music : une application Android native a été déployée quelques mois après le lancement sur iOS / macOS.

Mais le partenariat avec Sony marque aussi l'arrivée du service sur une version plus ouverte d'Android TV. Et il est fort probable qu’Apple pousse plus encore cette stratégie multiplate-forme avec d'autres marques de télévision. Plus loin encore, à l’image d’Apple Music, nous pensons qu'une application pourrait même arriver prochainement sur le Play Store. Reste à savoir si cette application pourra être installée sur les appareils Android TV comme la Shield TV ou la Freebox Pop. Et avec quelle version du système d'exploitation elle sera compatible (Amazon Prime Video nécessite par exemple Android TV 9).

Que pensez-vous de l’arrivée d’Apple TV+ dans l’univers Android ? Seriez-vous prêt à essayer le service ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.