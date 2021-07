Netflix a perdu près d’un demi million d’abonnés à cause de TikTok et YouTube

Netflix annonce avoir perdu 430 000 abonnés en Amérique du Nord lors du deuxième trimestre 2021. Le numéro 1 du streaming attribue cette hémorragie à la pandémie de Covid-19 et à la concurrences d'applications comme YouTube et TikTok. Malgré un ralentissement de sa croissance, Netflix compte désormais 206 millions de clients dans le monde.

Netflix vient de publier ses résultats trimestriels pour le deuxième trimestre de 2021. Le groupe américain est parvenu à séduire 1,5 million d'abonnés supplémentaires lors de la période. Netflix a ainsi réussi à dépasser son objectif d'un million d'abonnés supplémentaires. Netflix compte désormais 206 millions de clients dans le monde. Pour rappel, le service a passé le cap des 200 millions début 2021.

Malheureusement, Netflix a perdu des abonnés en Amérique du Nord. Lors du second trimestre de l'année, 430 000 Américains se sont désabonnés du service de streaming, révèle Netflix. “Nous avons eu ces 10 années qui étaient lisses comme de la soie, et nous sommes juste un peu chancelants en ce moment”, déclare Reed Hastings, PDG de Netflix, lors d'une réunion avec les actionnaires.

Netflix attribue la perte d'abonnés au Covid-19, à YouTube et à TikTok

Netflix attribue cette vague de désabonnements à la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19. “Cela se résume vraiment à Covid, franchement. Pour nous, au minimum, cela crée une certaine agitation à court terme dans les tendances commerciales”, détaille Spencer Neumann, directeur financier de Netflix. De nombreux ménages américains, touchés par la crise, se sont visiblement résignés à résilier leur abonnement.

En parallèle, la production de contenus originaux, véritable moteur de la croissance de Netflix, s'est enlisée suite aux mesures sanitaires. Malgré ce revers, le service espère pouvoir ajouter de nouvelles productions au catalogue Netflix dans le courant du second semestre de 2021. “Le Covid-19 et ses variantes rendent difficile la prédiction de l'avenir, mais avec le bon fonctionnement des productions jusqu'à présent, nous sommes optimistes”, assure Netflix dans son rapport trimestriel.

Le groupe estime aussi que la concurrence venant d'applications de divertissement comme YouTube et TikTok s'est accentuée lors de la période. “Dans la course pour divertir les consommateurs du monde entier, nous continuons de rivaliser pour le temps passé à l'écran avec un large éventail d'entreprises comme YouTube, Epic Games et TikTok (pour n'en nommer que quelques-unes)”, avance Netflix. Curieusement, l'entreprise n'évoque pas Disney+ parmi ses principaux concurrents. Lors du troisième trimestre 2021, Netflix espère gagner 3,5 millions d'abonnés supplémentaires dans le monde.