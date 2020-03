PS5 : le retour haptique de la manette DualShock 5 ridiculiserait la concurrence

La manette DualShock 5 de la PS5 aurait un retour haptique particulièrement détaillé à en croire Immersion, spécialiste des expériences haptiques qui vient de nouer un partenariat avec Sony Interactive Entertainment. La firme veut croire que ces nouvelles manettes vont créer une demande de fonctionnalités similaires chez la concurrence.

Immersion, un spécialiste du retour haptique, rapporte avoir noué un partenariat avec Sony Interactive Entertainment (SIE). Un partenariat qui octroie à SIE une licence pour utiliser les technologies d’Immersion « dans des contrôleurs de jeu et VR ». Immersion ne donne pas plus d’infos directes. Immersion se contente « d’anticiper les déclarations publiques de Sony avec le lancement de la PlayStation 5 dans la fenêtre des fêtes de fin d’année ».

Et assure à ses investisseurs « anticiper des bénéfices issus des manettes de la PlayStation 5 une fois que les livraisons débuteront vers la fin de notre année fiscale ». Immersion et Sony semblent néanmoins d’ores et déjà dresser un portrait de sa technologie à même de ridiculiser les manettes concurrentes actuellement sur le marché.

Un responsable de Sony cite en effet une « technologie de retour haptique de haute qualité » pour délivrer « les meilleures expériences de jeu » du marché. On s’attend en effet à ce que les manettes délivrent un retour haute définition pour des sensations réalistes dès que le personnage évolue dans une texture particulière, attrape un objet ou combat un ennemi.

De son côté, Immersion veut croire que sa technologie dans les nouvelles manettes de Sony « va catalyser la demande accrue du marché pour des expériences haptiques interactives ». Autrement dit, grâce à son avance technologique, la manette de la PS5 pourrait faire des émules chez les constructeurs concurrents. Reste à ce stade à savoir ce que Microsoft nous réserve dans le même rayon.

