PS5 : Sony confirme la vente exclusivement en ligne, pas de console en magasins

La sortie de la PS5, prévue le 12 novembre aux États-Unis et au Japon, approche à grands pas. À ce sujet, Sony vient de confirmer qu'aucune PS5 ne sera disponible en magasin le jour du lancement. La console sera uniquement disponible sur les sites des revendeurs partenaires.

Comme vous le savez, la PS5 et la PS5 Digital Edition arrivent en France dans deux semaines seulement, à savoir le 19 novembre 2020. Pour les joueurs américains et japonais, l'attente sera encore moins longue, puisque le lancement des deux consoles y est prévue le 12 novembre 2020.

Si l'excitation est de mise, il n'est pas nécessaire de rappeler que la sortie de la PS5 survient en pleine crise sanitaire. Certains pays, comme la France, la Belgique ou l'Espagne ont fait le choix du reconfinement. Dans l'Hexagone, Amazon, Fnac-Darty ou Micromania ont revu leur organisation pour gérer au mieux la livraison des précommandes de PS5 et de Xbox Series X.

Ainsi, il sera possible d'aller récupérer sa console dans les magasins Fnac-Darty, autorisés à rester ouverts durant le confinement. Chez Micromania, un système de retrait sans contact en boutique a été mis en place.

La PS5 uniquement disponible en ligne

Or, en ce jeudi 5 novembre 2020, c'est au tour de Sony d'apporter des précisions concernant le lancement de la PS5. Sur le Playstation Blog, le constructeur confirme qu'aucune console ne sera disponible en magasins, et ce dans toutes les régions du monde, afin “d'assurer la sécurité des joueurs, de nos détaillants et de notre personnel face au Covid-19″.

L'entreprise nippone poursuit : “Ne prévoyez pas de camper ou de faire la queue chez votre revendeur local le jour du lancement dans l'espoir de trouver une console PS5 à acheter. Soyez prudent, restez chez vous et passez votre commande en ligne”. Dans sa déclaration, le constructeur assure que les précommandes pourront être récupérées en temps et en heure le jour J, ajoutant que les conditions de retrait doivent être examinées avec les revendeurs.

Certaines entreprises comme la Fnac, Micromania ou Amazon ont d'ores et déjà commencé à contacter leurs clients. Pour l'heure, la PS5 est toujours en rupture de stock. Il faut toutefois garder espoir pour ceux qui aimeraient se procurer la console en cette fin d'année. Il est possible que les revendeurs soient réapprovisionnés, notamment au lancement.

Source: Sony