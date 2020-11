La PS5 ne prend pas en charge la définition 1440p contrairement à la Xbox Series X

La PS5 n'est pas nativement compatible avec la définition 1440p. En cas de branchement sur un tel moniteur, la résolution sera alors simplement upscalée à partir de 1080p. Cette absence de prise en charge est d'autant plus une mauvaise nouvelle lorsque l'on sait que les Xbox Series X et S, elles, proposent la définition 1440p mais aussi 1080p et 4K avec diverses options de rafraîchissement.

Si pour certains la nouvelle ne devrait poser aucun problème, de nombreux joueurs de PC vont être sans doute déçus d'apprendre grâce à nos confrères de IGN Italie que la PS5 ne prend pas en charge nativement la définition 1440p. L'info vient d'un représentant Sony, on peut considérer que cette absence de prise en charge est donc “officielle”.

La définition 1440p n'est pas très courante sur les télévisions qui ont plus tendance à se décliner en 1080p, 20160p et 4K/UHD. Elle est néanmoins presque devenue la norme pour les moniteurs de PC. Or, nombre de joueurs préfèrent brancher leur console sur un moniteur plutôt que la télévision.

Lire également : PS5 – le design de la manette DualSense est aussi simple à personnaliser que la console

PS5 : Sony confirme que la console ne prend pas en charge la définition 1440p

De quoi profiter d'une définition plus élevée à moindre frais et dans des endroits comme la chambre – alors que les capacités graphiques de la console n'en finissent pas d'intriguer, en particulier depuis l'annonce de la compatibilité avec les standards HDMI 2.1 et le taux de rafraîchissement 120 Hz. Mais il faut visiblement oublier. Bien sûr si vous branchez votre console sur votre moniteur 1440p, tout devrait fonctionner normalement. Mais l'image sera upscalée à partir de la définition 1080p, ce qui signifie moins de détails et de netteté.

L'oubli est d'autant plus dommage que Microsoft prend en charge la définition 1440p avec ses consoles Xbox Series X et S. Les deux plateformes utilisent une puce CPU et GPU conçue avec AMD, on peut donc imaginer que le problème est purement logiciel. Et qu'il sera possible à Sony d'ajouter la prise en charge de la définition 1440p via une mise à jour ultérieure.

Pour l'heure, néanmoins, il faut souligner que Sony se contente simplement d'indiquer que la console ne prend pas en charge la définition 1440p sans dire si cela pourra changer à une date ultérieure.