PS5, Xbox Series : Micromania fait volte-face, le retrait sans contact en magasin sera possible

Le retrait des PS5 ou Xbox Series S et X sera bientôt possible dans les magasins Micromania malgré le reconfinement. L'enseigne a en effet dû fermer dans l'urgence ses points de vente et annoncé à ceux qui avaient précommandé la PS5 qu'ils devaient impérativement passer en magasin avant jeudi 29 octobre au soir sous peine de ne pas être livrés. Face à la grogne des joueurs, la firme a finalement décidé de mettre en place des retraits sans contact dans de nombreux magasins.

L'entrée en vigueur rapide du reconfinement après les annonces d'Emmanuel Macron mercredi 27 octobre a pris de court de nombreuses entreprises de l'hexagone. Néanmoins certaines semblent s'y être plus préparées que d'autres. On note par exemple que le fonctionnement de distributeurs comme Fnac-Darty et Amazon a simplement été adapté pour leur permettre d'assurer un service quasi-normal. D'autres comme Micromania-Zing ont néanmoins donné l'impression d'être pris au dépourvu.

Dans la foulée de l'annonce du reconfinement, Micromania-Zing a mis en ligne un communiqué de presse sur Twitter. On y apprenait que ceux qui ont précommandé ou réservé la PS5 devaient impérativement se rendre dans un magasin Micromania avant jeudi soir. Micromania expliquait au passage être contraint de fermer tous ses points de vente passée cette date. Et demandait à ses clients de passer, à la fois pour prépayer la console, donner une adresse de livraison et payer les frais de ports supplémentaires (15 euros).

PS5 : Micromania a finalement décidé de miser sur le retrait sans contact

Or avec si peu de temps peu de clients ont réellement pu répondre à la requête de l'enseigne. Suscitant beaucoup de frustration. Le montant des frais de ports jugé très élevé a lui aussi fait polémique. Micromania n'est en effet pas la seule enseigne à vendre les nouvelles consoles. Amazon reste ouvert et livrera l'appareil dans des conditions normales. Quant à la Fnac-Darty, le groupe a annoncé que le retrait en magasins reste possible alors que les points de vente restent ouverts.

Micromania-Zing a donc décidé de faire volte-face et annonce sur Twitter que vont rouvrir de “nombreux” points de vente afin de permettre aux clients de retirer leur console dans des conditions à peu près normales. L'enseigne précise dans les réponses à son post : “nous vous avons demandé hier de venir vous acquitter de frais de port pour l’envoi des #PlayStation5. Sachez que les clients concernés, souhaitant profiter de notre solution ‘Retrait Sans Contact', seront contactés pour se faire rembourser“.

Micromania donne également des infos sur la Xbox Series : “Les clients ayant réservé ou précommandé avec retrait magasin une #XboxSeries seront contactés rapidement afin de définir avec eux les modalités de retrait / livraison pour le 10 Novembre“.