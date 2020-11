PS5 : l’ajout de stockage SSD sera désactivé lors du lancement

Sony confirme que le port M.2 permettant aux utilisateurs de facilement ajouter du stockage SSD dans la PS5 sera désactivé au lancement. Le constructeur semble attendre que des SSD suffisamment rapides soient disponibles. La fonctionnalité sera activée ultérieurement via une mise à jour.

Sony confirme à nos confrères de The Verge que l'emplacement M.2 censé permettre aux utilisateurs d'ajouter plus de stockage SSD dans la PS5 sera désactivé lors du lancement. Le constructeur se contente d'expliquer : “nous réservons cela à une mise à jour ultérieure”. Il n'y a en réalité pas de quoi être surpris.

Le stockage SSD utilisé par Sony dans la PS5 ne ressemble pas vraiment à ce que l'on trouve dans le commerce aujourd'hui. La bande passante du medium peut en effet atteindre jusqu'à 5 Gbps en pointe, grâce à un système de contrôleurs mémoire personnalisés.

Lire également : PS5 – Sony confirme la vente exclusivement en ligne, pas de console en magasins

PS5 : pourquoi Sony a désactivé la baie d'expansion M.2 SSD dans un premier temps

Lors de la présentation officielle de la fiche technique de la PS5, l'architecte système Mark Cerny avait d'ailleurs déjà prévenu que la prise en charge des supports SSD M.2 additionnels pourrait arriver un peu après le lancement (cf vidéo en fin d'article de 20:00 à 20:30) :

“Cela serait génial si [la prise en charge des SSD sur le port M.2] pouvait arriver dès le lancement, mais il est vraisemblable que cela arrive un peu après, donc, s'il vous plaît, attendez avant d'acheter un SSD M.2, nous vous en dirons prochainement davantage”, a notamment dit l'architecte système.

A minima, les périphériques de stockage adaptés à la console doivent atteindre voire dépasser la bande passante de 5 Gbps le tout sur une connexion PCIe Gen4. Tout en gardant un format suffisamment compact pour entrer dans la baie dédiée de la console. Ce qui n'existe pas vraiment encore dans les produits grand public.

Il semble à en croire The Verge que Sony n'a pas encore commencé les grandes manœuvres pour que les fabricants mettent ce genre de disque SSD sur le marché. Ce qui risque de donner à certains joueurs l'impression de se sentir à l'étroit dans l'espace SSD qui vient avec la PS5 – surtout la version Digital Edition.

La PS5 propose en effet 825 Go – mais seuls 664 Go devraient être réellement utilisables. Or, les jeux next-gen prennent comme vous allez le voir beaucoup de place :

Spider-Man Miles Morales Ultimate Lauch Edition (avec Spider-Man Remastered) : 105 Go

Call of Duty Blac Ops Cold War : 133 Go

Demon's Souls : 66 Go

SackBoy A Big Adventure : 32 Go

Néanmoins, il faut souligner que ce qui est vrai pour le SSD M.2 ne l'est heureusement pas pour le stockage externe USB. Sony confirme qu'il restera possible de brancher un disque externe sur l'un des ports de la console. Avec forcément des temps de chargement plus longs.

Néanmoins à en croire Mark Cerny, le stockage USB reste idéal pour les jeux PS4 qui ne reposent pas sur du stockage SSD ultra-rapide.

Source : The Verge