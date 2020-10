PS5, Xbox Series X : comment récupérer votre console chez Amazon, Fnac-Darty ou Micromania

Avec le reconfinement, plusieurs enseignes et sites de e-commerce ont dû revoir leur organisation. Entre fermeture, livraison à domicile ou retrait en boutique, on fait le point pour savoir comment récupérer sa PS5 ou sa Xbox Series X.

Comme vous le savez, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé mercredi 28 octobre l'instauration d'un nouveau confinement, entré le vendredi 30 octobre à minuit. Il le restera jusqu'au 1er décembre, et pour l'heure tous les commerces jugés “non essentiels”, un terme qui fait déjà débat, seront contraints de fermer leurs portes.

Et si vous êtes un passionné de jeux vidéo, vous attendez comme nous le lancement des consoles de nouvelle génération dans le courant du mois de novembre. En effet, la Xbox Series X et Xbox Series S débarquent dès le 10 novembre en France, suivies de la PS5 et de la PS5 Digital Edition le 19 novembre.

Pour s'assurer d'avoir leur console le jour J, de nombreux joueurs sont passés par la précommande de la PS5 ou la précommande de la Xbox Series X. Seulement, l'instauration de ce confinement remet tout en question. Comment se sont organisés les différents revendeurs comme Amazon, la Fnac ou Micromania ? On fait le point pour vous.

Rien ne change chez Amazon

Du côté du géant du e-commerce, aucun bouleversement à l'horizon. D'après des déclarations de la direction d'Amazon France, aucun centre de distribution ne fermera. Néanmoins, des délais de livraison plus longs pourraient être à prévoir, la livraison des consoles étant également assurée par des services extérieurs à Amazon, comme La Poste ou UPS.

Ces structures peuvent elles aussi être impactées par le confinement. Il faut rappeler qu'Amazon avait déjà prévu certains de ses clients d'une livraison possible de la PS5 en 2021 seulement. Évidemment, la situation est similaire pour les autres sites de e-commerce où la PS5 et la Xbox Series X sont proposées, comme Cdiscount ou Rue du Commerce par exemple.

Fnac, Darty, Cultura: le retrait en magasin privilégié

Les magasins Fnac resteront ouverts pendant le confinement, afin de permettre aux clients de venir chercher leur console “en toute sécurité et sans contact”. Les livraisons à domicile seront également maintenues pour les clients qui le souhaitent. Toutefois et comme pour Amazon, des retards peuvent survenir.

De leur côté, Darty et Cultura ont décidé d'ouvrir leurs magasins en France pour récupérer vos précommandes en “click and collect” (livraison du produit dans le véhicule du client) encore une fois pour limiter au maximum les contacts. Notez bien que dans le cas de Cultura, cette mesure concerne uniquement quelques magasins. La liste complète est disponible sur le site officiel de l'enseigne.

Suite aux dernières annonces du gouvernement français, nos magasins Cultura seront fermés à partir de ce vendredi 30 octobre. Nous maintenons un service de vente à emporter pour les magasins concernés. pic.twitter.com/ZZL3gQYnqF — Cultura (@Cultura) October 29, 2020

Micromania : livraison à domicile et retrait sans contact

Comme toutes les autres enseignes, Micromania a dû s'organiser en vitesse après la mise en place de ce confinement. Contrainte de fermer ses portes, Micromania avait invité ses clients à se rendre en boutique pour prépayer leur PS5. En outre, les clients devaient également s'acquitter des frais de livraison pour recevoir leur console à domicile.

Mais finalement, l'enseigne a changé son fusil d'épaule car Micromania travaille actuellement pour mettre en place une solution de retrait sans contact en magasin. “Nous communiquerons prochainement sur sa mise en place. Les clients ayant réservé ou précommandé avec retrait magasin une Xbox Series X seront contactés rapidement afin de définir avec eux les modalités de retrait/livraison pour le 10 novembre”, assure l'entreprise dans une déclaration officielle.

Concernant les précommandes PS5, Micromania précise que les clients venus hier pour prépayer leur console et confirmer la livraison à domicile peuvent contacter l'enseigne pour se faire rembourser et profiter plutôt du retrait en magasin le jour J.