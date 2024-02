PS5 Slim : à ce prix-là, la console Sony est une superbe affaire !

Cdiscount fait plaisir à ses clients titulaires d'un abonnement CDAV en leur permettant de profiter d'un prix avantageux sur l'achat de la PS5 Slim. Grâce à leur commande, ils peuvent en effet obtenir 10% du montant de la console Sony sur leur cagnotte.

Comme vous le savez certainement, la PS5 Slim bénéficie d'une réduction de 75 euros depuis le lundi 12 février 2024, sur différents sites e-commerce en France. Grâce à cette remise, la console Sony passe ainsi de 549 euros à 474 euros. En ce moment, Cdiscount propose à abonnés au programme CDAV de profiter d'une remise de 10% sur l'achat de la console de salon de la marque japonaise.

Avec cette offre avantageuse, les membres du service Cdiscount à volonté auront droit à 47,40 euros sur leur cagnotte ; ce qui fait un prix de revient de 426,60 euros pour la console. Pour information, la somme de 47,40 euros arrivera sur le compte fidélité à compter du 1er mars prochain et devra être dépensée dans un délai de 30 jours. Cela permettra aux clients d'acquérir un jeu vidéo ou un accessoire pour la PS5 Slim.

Dotée d'un lecteur de disque, la version allégée de la console PS5 affiche des dimensions de 358 x 96 x 216 mm et un poids de 3,2 kilos. Du côté du stockage, la PS5 Slim embarque une mémoire de 1 To. La PS5 Slim possède une ligne de séparation sur le tiers supérieur. Cette démarcation noire sur toute la largeur donne la possibilité aux joueurs d'ajouter et de retirer facilement le lecteur de disque amovible. C'est le trait qui permet de distinguer plus facilement la version standard et le modèle Slim de la console de salon.