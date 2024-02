La PlayStation 5 Slim passe à un prix canon : on vous explique tout

Ce n’est pas tous les jours qu’on voit des grosses promotions sur la PlayStation 5. Si la PS5 classique a connue quelques réductions de prix pendant le Black Friday, ce n’était jusqu’alors pas le cas du modèle Slim, sorti en novembre dernier. Outre l'offre en cours pour la Saint Valentin, on s’attend à une nouvelle baisse de prix de 75 euros pour la PS5 Slim !

Cliquez ici pour accéder aux offres PlayStation

Vous attendiez une belle promotion pour craquer sur la très récente PS5 Slim ? Alors ne ratez pas la chute de prix qui devrait arriver très bientôt ! En effet, d’après nos informations, Sony devrait proposer une réduction de 75 euros sur la PlayStation 5 Slim édition standard, celle avec le lecteur de disques. Cette promotion exceptionnelle devrait arriver à partir du 12 février. Vous pourrez donc vous procurer la Playstation 5 Slim édition standard pour seulement 474,99 euros, au lieu de 549,99 euros.

Vous n’êtes pas intéressé par le modèle standard ou vous ne souhaitez pas attendre cette promotion ? Bénéficiez dès maintenant d’une belle offre sur l’achat de votre PlayStation 5 à l'occasion de la Saint-Valentin.

Saint-Valentin : profitez de 15% de réduction sur le site officiel de PlayStation

PlayStation affiche actuellement de belles promotions sur son site officiel. Vous pouvez obtenir 15% de réduction sur vos achats. Mais attention, il faut suivre des règles précises

Tout d’abord, il faut être abonné à PS Plus. Si ce n’est pas déjà le cas, c’est l’occasion de s’y abonner pour avoir accès notamment au mode multijoueur en ligne et à une centaine de jeux classiques sur PS4 et PS5. Ensuite, il faut dépenser au moins 100 euros sur 2 articles ou plus. Vous aurez alors une remise immédiate de 15% sur votre panier. Il s’agit donc d’une offre qui peut être encore plus intéressante de la précédente. Par exemple, si vous voulez acheter la PS5 Slim édition numérique et une manette Dualsense, vous bénéficierez de 78 euros de réduction ! Si vous préférez la PS5 Slim édition standard et une manette Dualsense, vous bénéficierez de 93 euros de réduction !

Cette offre est donc plus avantageuse si vous souhaitez acheter votre console avec des accessoires et si vous souhaitez vous abonner au PS Plus. Cette offre se termine le 14 février, dans la limite des stocks disponibles, alors n'attendez pas pour en profiter.

À lire également : Découvrez notre sélection complète des meilleurs jeux PS5.