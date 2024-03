PS5 Slim : la console Sony est de retour à prix réduit chez Amazon

Déjà proposée en promotion pendant le mois de février dernier, la PS5 Slim est de retour à prix réduit en cette mi-mars 2024. À l'occasion d'une vente flash, la dernière console Sony fait l'objet d'une jolie promotion sur le site Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Quelques mois après son arrivée durant l'automne 2023, la PS5 Slim fait son retour sur le devant de la scène. À l'approche de la saison printanière, la console de salon de Sony est en effet en promotion chez Amazon. Depuis la version espagnole du commerce en ligne, la PS5 Slim de la marque japonaise disponible en en vente flash est au prix exact de 470,09 euros après avoir ajouté le produit pendant l'étape de la commande.

Pour une livraison en France, des frais de port à hauteur de 11,65 euros seront appliqués. Au total, la console Sony revient donc à 481,74 euros. En sachant que la PS5 Slim était de 549,99 euros au moment de sa sortie, vous faites donc une économie de près de 70 euros.

Équipé d'un lecteur de disque, le modèle allégé de la console PS5 mesure 358 x 96 x 216 mm et affiche un poids de 3,2 kilos. Concernant le stockage, la PS5 Slim embarque une mémoire de 1 To. La PS5 Slim possède une ligne de séparation sur le tiers supérieur. Cette démarcation noire sur toute la largeur permet aux joueurs d'ajouter et de retirer facilement le lecteur de disque amovible. C'est le trait qui donne la possibilité de distinguer plus facilement la version standard et le modèle Slim de la console de salon.