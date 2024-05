La PS5 Slim fait l’objet d’une jolie baisse de prix chez Amazon. Sur la version allemande du célèbre site e-commerce, la console Sony avec lecteur de disque bénéficie en effet d’une réduction de 90 euros par rapport à son prix conseillé.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Plus de six mois après son arrivée au cours de l’automne 2023, la PS5 Slim est proposée en promotion sur le site Amazon. Depuis la plateforme allemande du géant du commerce en ligne, la console de salon de Sony est au prix exact de 447,73 euros après avoir ajouté le produit au panier.

Des frais de port à hauteur de 11,41 euros sont appliqués pour une livraison de la console en France. Au total, la Sony PS5 Slim revient donc à 459,14 euros. En sachant que la console de salon était de 549,99 euros au moment de sa sortie, vous faites donc une économie de 90 euros.

Dotée d’un lecteur de disque, la version allégée de la console PS5 mesure 358 x 96 x 216 mm et affiche un poids de 3,2 kilos. À propos du stockage, la PS5 Slim dispose d’une mémoire de 1 To. La console Sony possède une ligne de séparation sur le tiers supérieur, ce qui permet aux joueurs d’ajouter et de retirer facilement le lecteur de disque amovible. C’est le trait qui donne la possibilité de distinguer plus facilement la version standard et le modèle Slim de la console de jeu.

Et pour rappel, la PS5 Slim embarque un processeur AMD Ryzen de 3e génération, un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom et une mémoire vive de 16 Go GDDR6. Quant à la connectivité, deux ports USB Type-A, un port USB Type-C, un port Ethernet, la norme Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et la technologie sans fil Bluetooth 5.1 sont de la partie.